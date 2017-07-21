Илья Ковальчук: Этот сезон в СКА станет для меня последним

34-летний хоккеист сборной России и петербургских армейцев в разговоре с "Россией 24" сообщил, что по окончании сезона 2017/18 в КХЛ намерен уехать играть в НХЛ.

В июле Илья Ковальчук продлил соглашение с командой Олега Знарка ещё на год. Как признался сам нападающий, решение остаться в Континентальной хоккейной лиге он принял потому, что надеется сыграть на Олимпйских играх — 2018. А НХЛ ранее заявила, что не намерена отпускать своих игроков на этот турнир в корейский Пхёнчан.

— Думаю, этот сезон в СКА будет для меня последним. Может, в лиге будет локаут, но на следующий год я хочу туда вернуться. Там ещё остались мечты, которые не сбылись, — сказал 34-летний Ковальчук. — Я решал недолго, у меня была встреча с руководством СКА по окончании сезона. Я сказал, что когда будет официальная информация о том, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, то останусь в клубе 100%. Особо никаких переговоров с другими клубами не было, но был интерес со стороны нескольких команд НХЛ. Сейчас об этом говорить неактуально.

Напомним, в НХЛ российский нападающий выступал 11 лет, восемь из которых провёл в клубе "Атланта Трэшерз" (2001–2004, 2005–2010) и три — в "Нью-Джерси Девилз" (2010–2013).

В июле 2013 Ковальчук заключил четырёхлетний контракт со СКА, а летом 2017 года стало известно, что форвард решил остаться в Санкт-Петербурге ещё на год. В составе СКА Илья Ковальчук дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017).