Что за вещества нашли в организме Зарипова?

Лайф рассказывает подробнее о псевдоэфедрине и гидрохлортиазиде, которые употреблял российский хоккеист.

ПСЕВДОЭФЕДРИН

В медицинском справочнике сказано, что псевдоэфедрин — это сосудосуживающее, бронхорасширяющее, антиконгестивное лекарственное средство. Фармакологическое действие: расширяет бронхи, стимулирует работу сердца, суживает сосуды и повышает АД, возбуждает центральную нервную систему. Также этот препарат уменьшает отёк и заложенность носа. По своим свойствам он близок к эфедрину, но он не такой активный и токсичный.

Псевдоэфедрин изначально был предложен для применения у взрослых при бронхиальной астме и астматических бронхитах. Помимо того, псевдоэфедрин — ещё и сильный жиросжигатель.

Это вещество снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания, проясняет сознание, из-за чего оно и запрещено спортсменам.

ГИДРОХЛОРТИАЗИД

Гидрохлортиазид — лекарственный препарат, обладающий выраженным салуретическим (мочегонным) действием. Он повышает выведение ионов магния, калия и бикарбоната с мочой.

Гидрохлортиазид хорошо абсорбируется в кишечнике. Выводится почками. Максимальный мочегонный эффект развивается спустя четыре часа после приёма и длится в течение 12 часов.

Проще говоря, Зарипов принимал его, чтобы вывести следы псевдоэфедрина из своего организма.

Напомним, что Даниса Зарипова отстранили от соревнований на два года за положительный допинг-тест. Федерация хоккея России заявила, что окажет поддержку Зарипову.

Зарипов: Я буду бороться и продолжать тренировки