Зарипов: Я буду бороться и продолжать тренировки

— Я тренируюсь и не обращаю на это внимания, — сказал Лайфу Зарипов. — Продолжаю тренировочный процесс и подготовку к сезону.
— Кто виноват в сложившейся ситуации?
— Я никого не хочу винить и искать крайних в этой ситуации. Это имеет место быть, и разбираться в этом только мне.
— Вы жалеете, что употребляли допинг?
— Любой спортсмен будет жалеть. Я пока в шоковом состоянии. Никто не ожидал, что всё так произойдёт.
— Многие уверены, что вы теперь завершите карьеру...
— Каждый человек имеет своё мнение. Пусть думают, что им хочется. У меня совсем другое мнение. Буду продолжать дальше работать и бороться за исправление этой ситуации.
Напомним, что 36-летнего хоккеиста отстранили от соревнований на два года за положительный допинг-тест. В организме спортсмена были обнаружены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.
Федерация хоккея России заявила, что окажет поддержку Зарипову.
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