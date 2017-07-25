Зарипов: Я буду бороться и продолжать тренировки

36-летний хоккеист прокомментировал Лайфу новость о своём отстранении от соревнований на два года из-за положительного допинг-теста.

— Я тренируюсь и не обращаю на это внимания, — сказал Лайфу Зарипов. — Продолжаю тренировочный процесс и подготовку к сезону.

— Кто виноват в сложившейся ситуации?

— Я никого не хочу винить и искать крайних в этой ситуации. Это имеет место быть, и разбираться в этом только мне.

— Вы жалеете, что употребляли допинг?

— Любой спортсмен будет жалеть. Я пока в шоковом состоянии. Никто не ожидал, что всё так произойдёт.

— Многие уверены, что вы теперь завершите карьеру...

— Каждый человек имеет своё мнение. Пусть думают, что им хочется. У меня совсем другое мнение. Буду продолжать дальше работать и бороться за исправление этой ситуации.

Напомним, что 36-летнего хоккеиста отстранили от соревнований на два года за положительный допинг-тест. В организме спортсмена были обнаружены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

Федерация хоккея России заявила, что окажет поддержку Зарипову.