"Ак Барс" выступил с официальным заявлением по Зарипову

Пресс-служба хоккейного клуба из Казани опубликовала на своём официальном сайте заявление.

— Руководству хоккейного клуба "Ак Барс" было известно о возможных санкциях в отношении Даниса Зарипова при ведении переговоров с игроком по поводу заключения контракта. Подписанный контракт между ХК "Ак Барс" и Зариповым так и не вступил в законную силу, так как до настоящего времени хоккеист проходил углублённый медосмотр: игроку требовались дополнительные консультации у различных специалистов, в том числе и у зарубежных, — сообщили в казанском клубе.

Также в "Ак Барсе" сообщили о взаимной работе по этому вопросу с "Металлургом".

— Руководство клуба уже связалось с руководством ХК "Металлург" (Магнитогорск). В магнитогорском клубе подчеркнули, что Данис Зарипов не является для них чужим. Для "Ак Барса" он также является живой легендой клуба. Мы совместными усилиями — два хоккейных клуба и Зарипов — будем обжаловать принятое ИИХФ решение в Спортивно-арбитражном суде в Лозанне. "Ак Барс" и "Металлург" окажут помощь игроку оспорить данное решение, — заключили на сайте хоккейной команды из Казани.

Напомним, что Даниса Зарипова отстранили от соревнований на два года за положительный допинг-тест. В организме спортсмена были обнаружены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

Ранее Федерация хоккея России заявила, что также окажет поддержку Зарипову.