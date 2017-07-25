ЦСКА стартует в Лиге чемпионов: прервёт ли Акинфеев свою "мокрую" серию?

Сегодня в 20:30 по московскому времени ЦСКА начнёт в Афинах новую еврокампанию. Как свидетельствуют история и некоторые другие факты, пройти греческий АЕК красно-синим будет непросто.

ЦСКА пока нестабилен, а АЕК межсезонье прошёл без поражений

Во-первых, ЦСКА прошлый матч против "Локомотива" провёл не лучшим образом, устроив из своей обороны проходной двор для железнодорожников. Команда Юрия Сёмина в этом сезоне будет наверняка очень опасной, но встревожила именно та лёгкость, с которой сами армейцы дарили голы сопернику.

В Греции чемпионат ещё не начался, но в межсезонье АЕК не проигрывал. Среди соперников афинян были как скромная польская "Корона" (10-е место в чемпионате Польши 2015/16), так и бельгийский "Гент", дошедший до 1/8 финала прошлой Лиги Европы.

В Афинах ЦСКА знают

Вообще же в стане жёлто-чёрных немало знакомых российским болельщикам имён. В защите, например, заправляет украинец Дмитрий Чигринский, некогда звезда донецкого "Шахтёра", затем убивший свою карьеру в "Барселоне". В атаке играют португалец Угу Алмейда, некогда выступавший за "Кубань", и Марко Ливая, недавно выигравший судебную тяжбу у "Рубина" после жалобы на "трудное материальное положение" (до этого хорват заработал в Казани более двух миллионов евро за два года). Наличие таких "шпионов" отметил и главный тренер команды Маноло Хименес, который тоже про ЦСКА знает не понаслышке: он проиграл ЦСКА в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" в сезоне 2009/10 и вскоре был уволен с поста.

Короткая скамейка ЦСКА всё ближе к табуретке

История с короткой скамейкой стала для ЦСКА уже притчей во языцех. В этом сезоне ситуация ещё сильнее обострилась.

Хотя состав ЦСКА, согласно данным transfermarkt.de, почти в три раза дороже состава соперника (30 млн евро против 80), в этом году кадровые ресурсы армейцев как никогда истощены. На трансферном рынке никто куплен не был, расчёт на собственную академию. В заявке на Лигу чемпионов 24 футболиста, из них 19 — россияне, из которых 9 — представители школы ЦСКА, игравшие совсем недавно за дубль и молодёжные команды. Впрочем, Виктору Гончаренко с таким багажом управляться не впервой — в своё время он из БАТЭ делал кузницу талантов, одновременно побеждая "Баварию" и на равных играя с "Ювентусом" и "Миланом".

Неудачные дебюты

Последний раз кампания армейцев в главном еврокубке начиналась с победы в далёком 2006 году, когда большинство игроков нынешнего состава ещё ходили в школу и только могли мечтать о футбольной карьере. Хотя главные герои — Игорь Акинфеев, братья Березуцкие и Сергей Игнашевич — были в строю. Тогда ЦСКА на стадионе "Локомотив" (свою арену только снесли) разгромил словацкий "Ружомберок" — 3:0. Кстати, в том же сезоне 2006/07 последний сухой матч за команду в Лиге чемпионов сыграл Игорь Акинфеев — 1 ноября против "Арсенала" (0:0). Разумеется, матч с АЕК его поклонники и недруги ждут, думая об одной интриге — прервётся ли "мокрая" серия российского вратаря в турнире на 43 матчах или сегодня вечером мы увидим 44-й эпизод?

Первые матчи ЦСКА в Лиге чемпионов: в 7 последних дебютах — 3 ничьи и 4 поражения

Сезон 2007/08: ПСВ — 1:2 (в гостях)

Сезон 2009/10: Вольфсбург — 1:3 (в гостях)

Сезон 2011/12: Лилль — 2:2 (в гостях)

Сезон 2013/14: Бавария — 0:3 (в гостях)

Сезон 2014/15: Рома — 1:5 (в гостях)

Сезон 2015/16: Спарта — 2:2 (дома)

Сезон 2016/17: Байер — 2:2 (в гостях)