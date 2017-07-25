Акинфеев сделал это! ЦСКА всухую победил АЕК в квалификации Лиги чемпионов

В матче третьего отборочного раунда самого престижного турнира Старого Света российская команда благодаря двум идеально разыгранным угловым выиграла у греческого АЕКа — 2:0.

Очередную еврокампанию ЦСКА предстояло начинать в квалификации, и впервые за долгое время — без Леонида Слуцкого, переместившегося в Чемпионшип. Статистика была против Виктора Гончаренко — из последних семи дебютов в трёх ничья, а в четырёх — поражения. Да и 43-матчевая серия Игоря Акинфеева с пропущенными мячами вряд ли была аргументом в пользу оптимистичного настроя. Впрочем, с кем, если не с АЕКом, эту серию было прерывать?

Перед встречей греческие фанаты попытались надавить на гостей традиционным пиротехническим шоу.

Однако игрокам афинского клуба зажечь так же, как своим поклонникам, не удалось. Если в первом тайме греки ещё как-то давили на ворота не самого удачливого вратаря Лиги чемпионов, то к перерыву и эта активность в исполнении южан стихла. Матч проходил в 35-градусную жару, поэтому неудивительно, что скорости в игре были крайне невысоки.

В таких условиях ключевым стало исполнение стандартов. И они чаще создавались у ворот АЕКа, а также неплохо реализовывались.

На 46-й минуте первого тайма после углового двухходовка удалась Виктору Васину и Алану Дзагоеву.

А на 56-й удвоил преимущество российского клуба Понтус Вернблум, спокойно ушедший на очередном угловом от опеки экс-футболиста "Рубина" Марко Ливаи.

Тем временем на другой половине поля к окончанию своей жуткой серии подбирался Акинфеев. В этот раз защита армейцев нашла изящное решение проблемы: просто не допускать ударов в створ ворот своего капитана. Впрочем, без мистики не обошлось и здесь — грекам удалось-таки проверить Игоря на 66-й минуте. Но лучший российский голкипер взял удар Лазароса Христодулопулоса намертво в руки. Больше проблем греки Игорю не создали, и счёт акинфеевского сериала замер на 43-м эпизоде.

Теперь остаётся надеяться, что российский вратарь прервёт свою "мокрую" серию и в основном турнире Лиги чемпионов. Но для этого надо сначала не упустить превосходство над АЕКом в ответной игре, а затем пройти соперника в последнем отборочном круге — раунде плей-офф.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

АЕК — ЦСКА — 0:2 (0:1)

Голы: Дзагоев, 45+1. Вернблум, 56.