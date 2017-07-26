Продаётся а-а-автомобиль! Голкипер "Спартака" выставил свой "мерс" в Интернете

На странице в "Инстаграме" 23-летнего вратаря московской команды Александра Селихова появился пост о продаже автомобиля, который он практически сразу же удалил.

Лайф связался с футболистом и узнал стоимость автомобиля. Селихов готов продать Mercedes 2010 года за 1,6 млн рублей. Машина, по его словам, находится в отличном состоянии и ни разу не попадала в ДТП.

Лайф связался и с отцом футболиста, и, судя по разговору, вратарь действительно хотел бы поскорее расстаться с машиной. Во всяком случае, Александр Селихов — старший сразу предложил встретиться.

Охарактеризовал отец автомобиль ёмким словом "брутальчик". Машина, как он сказал, в идеальном состоянии, "в Пермь он её не гонял". А на вопрос, почему голкипер расстаётся с автомобилем, ответил: "Зачем ему она, если есть Porsche Cayenne и клубный Nissan X-Trail?"

Впрочем, не только об автоделе высказался в беседе с Лайфом отец футболиста. Он уверен, что в "Спартаке" его сыну не дают возможности проявить себя, а история про переход в "Лацио" была всего лишь разговорами:

— Я бы не сказал, что у Саши в "Спартаке" не получается. Просто не дают шанса, и всё. Но перешёл он всё равно правильно. Все эти слухи про трансфер в "Лацио"... Не было конкретики, просто слова какие-то, а от "Спартака" конкретика была, — заключил Селихов-старший.

Напомним, Селихов — воспитанник футбольной школы ДЮСШ-3 в Орле. Учился в академии "Спартака" и "Зенита". С 2013 года выступал за пермский "Амкар".

После отлично проведённого сезона 2016/17 в "Амкаре" (по нескольким статистическим показателям он стал лучшим вратарём первого круга чемпионата) им сразу же заинтересовались ведущие клубы РФПЛ. 23-летний вратарь отстоял на ноль 10 матчей из 17, где пропустил всего 12 мячей.

В ноябре 2016 года подписал контракт со "Спартаком", но вступил в силу договор только с декабря.

Дебютировал за народную команду Селихов 13 мая в гостевом матче 28-го тура РФПЛ против "Амкара". Эта игра стала первой после завоевания кубка чемпионов страны, который красно-белые не выигрывали уже 16 лет.