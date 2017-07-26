Руководство ПСЖ выдвинуло Неймару жёсткие условия

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" требует от 25-летнего игрока сборной Бразилии и "Барселоны" дать им согласие.

ПСЖ устал ждать решения от Неймара и просит его дать окончательный ответ по поводу перехода до следующей недели.

Ранее СМИ писали, что французский клуб согласовал с Неймаром контракт сроком на шесть лет. За переход бразильца ПСЖ заплатит около 400 миллионов евро (220 из которых — отступные "Барселоне", 180 — зарплата форварда).

Основной причиной ухода Неймара из каталонского клуба стали слава и популярность Лионеля Месси, которые затмевают остальных игроков, включая и его.

На этой неделе иностранные СМИ сообщали, что бразилец в сентябре этого года получит испанское гражданство. Возможно, из-за этого и поменял свои планы о переезде в Париж Неймар.