Квята могут дисквалифицировать на одну гонку

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Квята могут дисквалифицировать на одну гонку

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Фото © РИА Новости/Алексей Куденко 

Подробности сообщил известный журналист Адам Купер на своей странице в "Твиттере".

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят, представляющий Toro Rosso, может вновь оказаться в центре скандала. Как сообщает журналист Адам Купер, после квалификационного заезда стюарды вызвали к себе 23-летнего гонщика, чтобы обсудить эпизод в первом сегменте, где он блокировал Лэнса Стролла из Williams.

Если специалисты признают, что это действительно была блокировка, то Квята накажут двумя штрафными баллами, и их у Даниила окажется уже 11. Тогда пилоту, который за свою манеру езды получил прозвище Торпеда, нужно быть предельно осторожным. По правилам, при 12 баллах гонщика дисквалифицируют на гонку.

Напомним, что ранее завершилась квалификация Гран-при Венгрии, где российский гонщик стал 13-м.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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