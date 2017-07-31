Итальянцы нарекли форварда "Краснодара" Сулейманова "маленьким Аршавиным"

17-летний российский нападающий кубанской команды стал героем статьи в издании Tuttomercatoweb.

Футболист "Краснодара" Магомед-Шипи Сулейманов попал в традиционную рубрику в итальянских СМИ о молодых талантах мира, где его назвали маленьким Аршавиным.

Напомним, что благодаря голу Сулейманова "Краснодар" одержал победу в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Люнгбю" (Дания).

Уроженец Махачкалы стал самым молодым автором гола российских команд в еврокубках. Его возраст на тот момент — 17 лет, 7 месяцев и 11 дней. Ранее этот рекорд принадлежал спартаковцу Сергею Родионову, который смог отличиться в матче "Женесс" — "Спартак" в 1980 году.