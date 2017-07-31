"Спартак" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Краснодар" — 2:0

Матчем на стадионе "Открытие-арена" завершился третий тур Российской футбольной премьер-лиги.

С первых минут обе команды начали активно, но больше опасных моментов было у ворот Андрея Синицына. Открыли счёт спартаковцы на 38-й минуте матча благодаря реализованному Квинси Промесом пенальти. Капитан "быков" Андреас Гранквист ударил по ноге Зе Луиша в штрафной зоне, за что судья и назначил 11-метровый.

Уже в компенсированное время первой 45-минутки Фернандо увеличил преимущество, забив красивый гол со штрафного, минуя стенку из футболистов обеих команд.

Во втором тайме подопечные Массимо Карреры продолжили атаковать ворота гостей матча, но довести счёт до разгромного действующие чемпионы страны не смогли. Наставник "Краснодара" Игорь Шалимов использовал все три замены, однако они не поменяли ход игры. Как итог — 2:0 в пользу "Спартака".

РФПЛ. 3-й тур.

"Спартак" — "Краснодар" — 2:0.

Голы: Промес (38', П, 1:0), Фернандо (45+1, 2:0).