Усы Смолова, годовалая фанатка Реброва и песня в честь Карреры

Лайф показывает атмосферу после матча третьего тура Российской футбольной премьер-лиги "Спартак" — "Краснодар".

Роман Широков, поигравший в своей карьере и за "Спартак", и за "Краснодар", посетил эту встречу вместе со своей супругой и сыном.

Пожалуй, самым милым моментом вечера был, когда вратарь "Спартака" Артём Ребров взял на руки, чтобы сделать фото на память, годовалую болельщицу, одетую в красно-белые цвета.

Фёдор Смолов, отрастивший усы, во время разговора со своим знакомым признался, что только с "завтрашнего дня начнёт бегать". Напомним, что нападающий получил травму задней поверхности бедра ещё перед самым стартом чемпионата в контрольном матче против ЦСКА и пока восстанавливается от травмы.

Кстати, о усах Смолова сразу же пошли шутки.

У вас ус отклеился#смолов#широков#футбол Публикация от Роман Широков (@shirokovrn) Авг 1 2017 в 3:17 PDT

Денис Глушаков, как только покинул арену, направился к своему другу Роману Шишкину, выступающего за "Краснодар". Капитан "Спартака" тепло поприветствовал родных Шишкина, а затем стал что-то шептать на ухо своему близкому товарищу.

После матча уже традиционно многие болельщики ждут своих кумиров у ВИП-входов арены, чтобы получить автограф и сфотографироваться. Нескончаемый поток таких желающих был у главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Один из болельщиков даже спел вот такую песню: "Он приехал к нам из "Юве", парень вроде ничего, это Массимо Каррера, ждём мы чудо от него".

Напомним, что матч "Спартак" — "Краснодар" завершился со счётом 2:0 в пользу московской команды.