Ла Лига отказалась принимать у ПСЖ €222 млн отступных за Неймара

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Ла Лига отказалась принимать у ПСЖ €222 млн отступных за Неймара

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Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов 

Как сообщает испанское издание AS, представители французского клуба готовы были завершить сделку по переходу бразильца.

Неймар и представители ПСЖ прибыли в офис Ла Лиги для завершения трансфера и оплаты €222 млн отступных. Однако испанская организация не приняла платёж.

В Ла Лиге уверены, что ПСЖ не может заплатить требуемую сумму, не нарушая правил финансовой фейр-плей.

Напомним, переход 25-летнего бразильца из "Барселоны" во французский ПСЖ стал самым обсуждаемым трансфером этого межсезонья. Сумма отступных по контракту составляет €222 млн. Общие затраты на подписной бонус и зарплату превысят €400 млн. Во французском клубе Неймар будет получать €30 миллионов в год.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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