"Зенит" потроллил "Спартак" перед стартом матча

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"Зенит" потроллил "Спартак" перед стартом матча

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Фото РИА Новости/Григорий Сысоев

В официальном "твиттере" петербургский клуб подшутил над красно-белыми соперниками.

Сначала в "твиттере" сине-бело-голубых посмеялись над роликом, как фанаты "Спартака" едут в Санкт-Петербург, отметив, что их флаги похожи на австрийские.

А потом на страничке петербургской команды в соцсети поглумились и над непроданными билетами в гостевой сектор, который предназначен для болельщиков "Спартака".

Напомним, что матч "Зенит" — "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, в Санкт-Петербурге. За час до игры начнётся церемония чествования лучшего бомбардира в истории российского футбола — Александра Кержакова.

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