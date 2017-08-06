"Зенит" потроллил "Спартак" перед стартом матча

В официальном "твиттере" петербургский клуб подшутил над красно-белыми соперниками.

Сначала в "твиттере" сине-бело-голубых посмеялись над роликом, как фанаты "Спартака" едут в Санкт-Петербург, отметив, что их флаги похожи на австрийские.

Такой горячий приём на выезде — мечта любой команды. А #Спартак так встречают в Петербурге! pic.twitter.com/cwS6mHyPie — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 августа 2017 г.

Завтра играем с командой из Австрии https://t.co/Xkn0OqQRTN — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 5 августа 2017 г.

А потом на страничке петербургской команды в соцсети поглумились и над непроданными билетами в гостевой сектор, который предназначен для болельщиков "Спартака".

Напомним, что матч "Зенит" — "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, в Санкт-Петербурге. За час до игры начнётся церемония чествования лучшего бомбардира в истории российского футбола — Александра Кержакова.