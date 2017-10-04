Место Квята в Toro Rosso может занять "папенькин сынок" из Индонезии

23-летний российский гонщик, отстранённый от участия в двух Гран-при, и вовсе может лишиться места в команде.

Как удалось узнать Лайфу, место Даниила Квята в следующем сезоне, скорее всего, займёт индонезийский гонщик Шон Гелаэль.

20-летний Гелаэль является тест-пилотом Toro Rosso и уже даже принимал участие в свободных заездах. Индонезиец также выступает в "Формуле-2". Однако там он пока не блещет, занимая 15-е место в чемпионате.

Но самое интересное, что у Шона влиятельный отец. Рикардо Гелаэль — бизнесмен, который владеет несколькими фирмами, в том числе франшизой KFC в Индонезии. Оценивается Forbes как один из самых богатых людей этой страны.

Как утверждает источник Лайфа, Гелаэль-старший намерен выложить крупную сумму денег, чтобы исполнить мечту своего сына — стать пилотом "Формулы-1". А в Королевских гонках подобные случаи, когда всё решают деньги, как мы знаем, не новы.

Напомним, что в настоящий момент в "Формуле-1" Квята заменил Пьер Гасли. Хотя он, скорее всего, рассматривается на место Карлоса Сайнса — младшего, который в следующем сезоне будет выступать за Renault. Индонезиец заменит как раз Квята в случае успешных переговоров его отца с руководством итальянской команды.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Даниил заработал всего четыре очка, в то время как его напарник по команде Сайнс — 48.