Место Квята в Toro Rosso может занять "папенькин сынок" из Индонезии

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Место Квята в Toro Rosso может занять "папенькин сынок" из Индонезии

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Фото: © REUTERS/Maxim Shemetov

23-летний российский гонщик, отстранённый от участия в двух Гран-при, и вовсе может лишиться места в команде.

Как удалось узнать Лайфу, место Даниила Квята в следующем сезоне, скорее всего, займёт индонезийский гонщик Шон Гелаэль.

20-летний Гелаэль является тест-пилотом Toro Rosso и уже даже принимал участие в свободных заездах. Индонезиец также выступает в "Формуле-2". Однако там он пока не блещет, занимая 15-е место в чемпионате.

<p>Шон Гелаэль</p><p>Фото: © Toro Rosso</p>

Но самое интересное, что у Шона влиятельный отец. Рикардо Гелаэль — бизнесмен, который владеет несколькими фирмами, в том числе франшизой KFC в Индонезии. Оценивается Forbes как один из самых богатых людей этой страны.

Как утверждает источник Лайфа, Гелаэль-старший намерен выложить крупную сумму денег, чтобы исполнить мечту своего сына — стать пилотом "Формулы-1". А в Королевских гонках подобные случаи, когда всё решают деньги, как мы знаем, не новы.

<p>Фото: © Соцсети</p>

Напомним, что в настоящий момент в "Формуле-1" Квята заменил Пьер Гасли. Хотя он, скорее всего, рассматривается на место Карлоса Сайнса — младшего, который в следующем сезоне будет выступать за Renault. Индонезиец заменит как раз Квята в случае успешных переговоров его отца с руководством итальянской команды.

<p>Пьер Гасли и Карлос Сайнс — младший перед Гран-при Малайзии</p><p>Фото: © REUTERS/Edgar Su</p>

Также отметим, что в нынешнем сезоне Даниил заработал всего четыре очка, в то время как его напарник по команде Сайнс — 48.

Автор:
КГ
Кира Громова
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