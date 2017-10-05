Сборная Англии досрочно пробилась на ЧМ-2018

В матче девятого тура отборочного турнира ЧМ-2018 англичане с минимальным счётом обыграли сборную Словении. Автором единственного гола в этой встрече стал капитан команды Гарри Кейн, поразивший ворота соперника на 94-й минуте с передачи Кайла Уолкера.
Harry Kane Super Goal HD - England 1-0 Slovenia 05.10.2017 pic.twitter.com/kpgGfZjOi6— Football Life (@footbal_amazing) 5 октября 2017 г.
Таким образом, сборная Англии обеспечила себе первое место в группе и гарантировала участие в предстоящем мировом первенстве, которое пройдёт в 11 городах нашей страны уже этим летом.
Отметим, что в составе сборной Словении играл защитник петербургского "Зенита" Миха Мевля.
Остальные итоги этого игрового дня здесь.
Отборочный турнир чемпионата мира — 2018
Группа F. 9-й тур
Англия — Словения — 1:0
Голы: Кейн (90+4', 1:0).
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