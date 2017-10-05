Сборная Англии досрочно пробилась на ЧМ-2018

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Сборная Англии досрочно пробилась на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Подопечные Гарета Саутгейта гарантировали себе участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России.

В матче девятого тура отборочного турнира ЧМ-2018 англичане с минимальным счётом обыграли сборную Словении. Автором единственного гола в этой встрече стал капитан команды Гарри Кейн, поразивший ворота соперника на 94-й минуте с передачи Кайла Уолкера.

Таким образом, сборная Англии обеспечила себе первое место в группе и гарантировала участие в предстоящем мировом первенстве, которое пройдёт в 11 городах нашей страны уже этим летом.

Отметим, что в составе сборной Словении играл защитник петербургского "Зенита" Миха Мевля.

<p>Фото: Reuters/Carl Recine</p>

Остальные итоги этого игрового дня здесь.

Отборочный турнир чемпионата мира — 2018

Группа F. 9-й тур

Англия — Словения — 1:0

Голы: Кейн (90+4', 1:0).

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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