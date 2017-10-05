Сборная Англии досрочно пробилась на ЧМ-2018

Подопечные Гарета Саутгейта гарантировали себе участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России.

В матче девятого тура отборочного турнира ЧМ-2018 англичане с минимальным счётом обыграли сборную Словении. Автором единственного гола в этой встрече стал капитан команды Гарри Кейн, поразивший ворота соперника на 94-й минуте с передачи Кайла Уолкера.

Harry Kane Super Goal HD - England 1-0 Slovenia 05.10.2017 pic.twitter.com/kpgGfZjOi6 — Football Life (@footbal_amazing) 5 октября 2017 г.

Таким образом, сборная Англии обеспечила себе первое место в группе и гарантировала участие в предстоящем мировом первенстве, которое пройдёт в 11 городах нашей страны уже этим летом.

Отметим, что в составе сборной Словении играл защитник петербургского "Зенита" Миха Мевля.

Остальные итоги этого игрового дня здесь.

Отборочный турнир чемпионата мира — 2018

Группа F. 9-й тур

Англия — Словения — 1:0

Голы: Кейн (90+4', 1:0).