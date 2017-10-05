Германия вышла на чемпионат мира по футболу в России

Германия, несмотря на восемь побед в восьми матчах, до сегодняшнего дня так и не смогла обеспечить себе путёвку в Россию. Виной тому упорство североирландцев, вцепившихся в немцев в турнирной таблице группы С. За два тура до конца британцы уступали чемпионам мира пять очков и играли против лучшей сборной мира дома.
Древний стадион в Белфасте гнал своих любимцев как мог, в старом добром британском стиле, но гости сразу показали, что больше терпеть даже имитацию борьбы за первую строчку в группе не намерены. Уже на 73-й секунде гол-красавец забил Себастьян Руди (видео), а в середине первого тайма комфортным преимущество сделал Сандро Вагнер, забивающий уже в четвёртом матче подряд после дебюта за Германию.
Sandro Wagner beautiful goal doubles Germany's lead | North Ireland 0-2 Germany pic.twitter.com/vcwseYJPCR— Dinie Syahmi (@DinieSyahmii) 5 октября 2017 г.
"Бело-зелёная армия" при счёте 0:2 начала огрызаться, в концовке при счёте 0:3 даже ответила голом престижа нападающего Джоша Мадженниса, но помешать выходу, или скорее выезду, немецкой машины на чемпионат мира хозяева не смогли. Но точно примут участие в стыковых матчах.
Другая британская команда — Англия — свою путёвку в Россию традиционно вымучивала. Соперником "трёх львов" была Словения, хорошо знакомая и россиянам умением окопаться и рубиться за результат. Англичане спокойно докатали мяч до финального свистка, забив единственный гол на 94-й минуте благодаря Харри Кейну, и если бы не его мяч, единственным по-настоящему ярким эпизодом можно было бы назвать пробежку фаната по газону в конце второго тайма, встреченную "Уэмбли" стоячей овацией.
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Словенцы теперь вряд ли поборются за второе место в группе — шотландцы вырвали домашнюю победу у словаков, и теперь судьба этого самого места решится в заочной схватке между этими же командами. Словакия в последнем туре встречается дома с Мальтой, Шотландия — в гостях со Словенией.
Важнейшую игру в группе Е провели Черногория и Дания. Скандинавы в гостях вырвали победу — 1:0, а вместе с ней, вероятно, и путёвку в "стыки".
Christian Eriksen does it again, opening the score for Denmark in their #WCQ2018 game against Montenegro.#MONDEN pic.twitter.com/8TrpuSQbWp— AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) 5 октября 2017 г.
Группа С
Северная Ирландия — Германия — 1:3
Сан-Марино — Норвегия — 0:8
Азербайджан — Чехия — 1:2
Турнирное положение после 9 туров:
1. Германия — 27 очков
2. Северная Ирландия — 19
3. Чехия — 12
4. Норвегия — 10
5. Азербайджан — 10
6. Сан-Марино — 0
Группа Е
Черногория — Дания — 0:1
Румыния — Казахстан — 3:1
Армения — Польша — 1:6
Турнирное положение:
1. Польша — 22 очка
2. Дания — 19
3. Черногория — 16
4. Румыния — 12
5. Армения — 6
6. Казахстан — 2
Группа F
Англия — Словения — 1:0
Мальта — Литва — 1:1
Шотландия — Словакия — 1:0
Турнирное положение:
1. Англия — 23 очка
2. Шотландия — 17
3. Словакия — 15
4. Словения — 14
5. Литва — 6
6. Мальта — 1
До сегодняшнего вечера единственной европейской сборной, прошедшей сито отбора, была Бельгия (помимо хозяйки ЧМ России).
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