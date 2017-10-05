Германия вышла на чемпионат мира по футболу в России

В очередной игровой день отборочного раунда в европейской зоне определились ещё две сборные — участницы мундиаля.

Германия, несмотря на восемь побед в восьми матчах, до сегодняшнего дня так и не смогла обеспечить себе путёвку в Россию. Виной тому упорство североирландцев, вцепившихся в немцев в турнирной таблице группы С. За два тура до конца британцы уступали чемпионам мира пять очков и играли против лучшей сборной мира дома.

Древний стадион в Белфасте гнал своих любимцев как мог, в старом добром британском стиле, но гости сразу показали, что больше терпеть даже имитацию борьбы за первую строчку в группе не намерены. Уже на 73-й секунде гол-красавец забил Себастьян Руди (видео), а в середине первого тайма комфортным преимущество сделал Сандро Вагнер, забивающий уже в четвёртом матче подряд после дебюта за Германию.

Sandro Wagner beautiful goal doubles Germany's lead | North Ireland 0-2 Germany pic.twitter.com/vcwseYJPCR — Dinie Syahmi (@DinieSyahmii) 5 октября 2017 г.

"Бело-зелёная армия" при счёте 0:2 начала огрызаться, в концовке при счёте 0:3 даже ответила голом престижа нападающего Джоша Мадженниса, но помешать выходу, или скорее выезду, немецкой машины на чемпионат мира хозяева не смогли. Но точно примут участие в стыковых матчах.

Другая британская команда — Англия — свою путёвку в Россию традиционно вымучивала. Соперником "трёх львов" была Словения, хорошо знакомая и россиянам умением окопаться и рубиться за результат. Англичане спокойно докатали мяч до финального свистка, забив единственный гол на 94-й минуте благодаря Харри Кейну, и если бы не его мяч, единственным по-настоящему ярким эпизодом можно было бы назвать пробежку фаната по газону в конце второго тайма, встреченную "Уэмбли" стоячей овацией.

Англия досрочно вышла на чемпионат мира — 2018

Словенцы теперь вряд ли поборются за второе место в группе — шотландцы вырвали домашнюю победу у словаков, и теперь судьба этого самого места решится в заочной схватке между этими же командами. Словакия в последнем туре встречается дома с Мальтой, Шотландия — в гостях со Словенией.

Важнейшую игру в группе Е провели Черногория и Дания. Скандинавы в гостях вырвали победу — 1:0, а вместе с ней, вероятно, и путёвку в "стыки".

Christian Eriksen does it again, opening the score for Denmark in their #WCQ2018 game against Montenegro.#MONDEN pic.twitter.com/8TrpuSQbWp — AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) 5 октября 2017 г.

Группа С

Северная Ирландия — Германия — 1:3

Сан-Марино — Норвегия — 0:8

Азербайджан — Чехия — 1:2

Турнирное положение после 9 туров:

1. Германия — 27 очков

2. Северная Ирландия — 19

3. Чехия — 12

4. Норвегия — 10

5. Азербайджан — 10

6. Сан-Марино — 0

Группа Е

Черногория — Дания — 0:1

Румыния — Казахстан — 3:1

Армения — Польша — 1:6

Турнирное положение:

1. Польша — 22 очка

2. Дания — 19

3. Черногория — 16

4. Румыния — 12

5. Армения — 6

6. Казахстан — 2

Группа F

Англия — Словения — 1:0

Мальта — Литва — 1:1

Шотландия — Словакия — 1:0

Турнирное положение:

1. Англия — 23 очка

2. Шотландия — 17

3. Словакия — 15

4. Словения — 14

5. Литва — 6

6. Мальта — 1

До сегодняшнего вечера единственной европейской сборной, прошедшей сито отбора, была Бельгия (помимо хозяйки ЧМ России).