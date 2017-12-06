Навка: На трибунах в Пхёнчхане будем сидеть с российским флагом

— Это жутчайшая несправедливость по отношению к нашим спортсменам. Лишать их возможности участия в Олимпиаде, на мой взгляд, недопустимо! Каждый спортсмен сам по себе является флагом нашей страны! Многие спортсмены уже доказали, что они лучшие на планете. Не дать им возможность завоевать олимпийскую медаль, получить то, к чему они шли всю свою жизнь, равносильно убийству. Считаю, что каждый спортсмен сам должен решить, принимать ли участие в Олимпийских играх или нет. Ну а мы будем болеть на трибунах за наших российских спортсменов с флагом нашей страны! И надеюсь, никто нас этой возможности не лишит, — написала Татьяна Навка.
То, что случилось-уже случилось и ничего не изменить, к сожалению! Это жутчайшая несправедливость по отношению к спортсменам. И теперь лишать их возможности участия, на мой взгляд, недопустимо! Каждый спортсмен сам по себе является флагом нашей Страны Чтобы попасть на Олимпиаду, не говорю уже бороться на ней за пьедестал, нужно пройти огромный каторжный путь. Многие спортсмены уже доказали, что они лучшие на планете, и не дать им возможность завоевать Олимпийскую медаль, получить то, к чему они шли всю свою жизнь, равносильно убийству. Я считаю, каждый спортсмен сам должен решить, принимать ли участие в Олимпийских Играх! Ну а мы болельщики будем болеть на трибунах за наших Росссийских спортсменов, с флагом нашей страны!!! И надеюсь, никто нас этой возможности не лишит! #россия #татьянанавка #романкостомаров #вместемысила
Напомним, что МОК по итогам заседания исполкома вынес решение не допускать сборную России на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Наши спортсмены смогут принять участие только под нейтральным флагом и без гимна страны.
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