Навка: На трибунах в Пхёнчхане будем сидеть с российским флагом

Олимпийская чемпионка опубликовала пост на своей странице в "Инстаграме", где назвала решение МОК убийством.

— Это жутчайшая несправедливость по отношению к нашим спортсменам. Лишать их возможности участия в Олимпиаде, на мой взгляд, недопустимо! Каждый спортсмен сам по себе является флагом нашей страны! Многие спортсмены уже доказали, что они лучшие на планете. Не дать им возможность завоевать олимпийскую медаль, получить то, к чему они шли всю свою жизнь, равносильно убийству. Считаю, что каждый спортсмен сам должен решить, принимать ли участие в Олимпийских играх или нет. Ну а мы будем болеть на трибунах за наших российских спортсменов с флагом нашей страны! И надеюсь, никто нас этой возможности не лишит, — написала Татьяна Навка.

Напомним, что МОК по итогам заседания исполкома вынес решение не допускать сборную России на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Наши спортсмены смогут принять участие только под нейтральным флагом и без гимна страны.