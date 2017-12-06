Фанаты "Спартака" украсили шарфами памятник "Битлз" в Ливерпуле

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Фанаты "Спартака" украсили шарфами памятник "Битлз" в Ливерпуле

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Фото: © Соцсети

Российские болельщики, отправившиеся в Ливерпуль на матч "Спартака" в Лиге чемпионов, не смогли пройти мимо памятника известной во всём мире рок-группе "Битлз". Фанаты повязали красно-белые шарфы легендарной четвёрке музыкантов.

Отметим, что матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Спартак" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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