Фанаты "Спартака" украсили шарфами памятник "Битлз" в Ливерпуле

Российские болельщики, отправившиеся в Ливерпуль на матч "Спартака" в Лиге чемпионов, не смогли пройти мимо памятника известной во всём мире рок-группе "Битлз". Фанаты повязали красно-белые шарфы легендарной четвёрке музыкантов.

Сегодня «Биттлз» — за «Спартак»!



Если вы тоже, то скачивайте лучшее приложение «Спартака» для своего мобильного!



https://t.co/iYHuqPPDHH pic.twitter.com/32gSe422zm — ФК «Спартак». Фан (@fcspartaknews) 6 декабря 2017 г.

Отметим, что матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Спартак" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.