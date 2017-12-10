Егор Титов: Матч с ЦСКА покажет, мужики спартаковцы или нет

Тренер лучшей команды ФНЛ, красноярского "Енисея", легенда "Спартака" и эксперт "Рейтинга букмекеров" Егор Титов в интервью Лайфу дал прогноз на сегодняшнее дерби, рассказал о том, как смотрел матч с "Ливерпулем", а также высказался о допинговом скандале вокруг российской олимпийской сборной.

"В Ливерпуле получили по морде"

— Главный матч последнего зимнего тура чемпионата России — дерби "Спартак" — ЦСКА. Чего ждёте от этого матча?

— В таких играх предсказывать что-либо очень сложно. ЦСКА, по моим ощущениям, фаворит. Трудно будет "Спартаку" собраться после произошедшего в Ливерпуле. Думаю тем не менее, что нам стоит ждать много голов, причём от обеих команд.

— После тяжёлого поражения "Спартака" в Ливерпуле 0:7 как стоило Массимо Каррере восстанавливать команду, на ваш тренерский взгляд?

— Тяжело что-то посоветовать Каррере и тренерскому штабу в данной ситуации. Просто надо понимать, что такой счёт — это самое большое унижение, которое может быть в карьере футболиста. Удар очень сильный по психологии, по самолюбию. Да, очень неприятно, получили по морде. Но сейчас есть один матч, который и покажет, мужики они или нет. Надо встать, отряхнуться и двигаться дальше.

— А вы матч смотрели?

— Да, а как же.

— И после какого гола ушли спать?

— Я не такой человек, чтоб после какого-то гола плюнуть и сказать: "Мне это неинтересно". Если смотреть, то до конца. А для многих спавших, наверное, был сюрприз, когда они утром встали и увидели результат.

"Скажите мне, ну кому нужны российские футболисты в Европе?"

— Матч показал космическую разницу между чемпионатом Англии и России. Скажите, кому бы из наших игроков вы бы посоветовали в ближайшее трансферное окно уезжать в Европу в преддверии чемпионата мира?

— Уехать можно и в Чехию, Сербию. Вопрос в том, кто их там ждёт? Кому мы там нужны, скажите? В 90-е была очередь, Канчельскиса в Англии до сих пор помнят. Это глубокая тема, и здесь лимит на легионеров — это главный момент и самая большая ошибка, которую можно было совершить.

— То есть ни Смолов, ни Головин, ни Кокорин в Англии бы не заиграли?

— Это всё если бы да кабы. Ребята талантливые, бесспорно. Цвет нашего российского футбола. Но у нас просто нет сейчас здоровой конкуренции, всё искусственно, это надо понимать.

— Всё упирается в лимит или что-то ещё надо поменять?

— Надо менять всё на уровне правительства, законы принимать — о зарплатах футболистов в том числе. Как в Китае. Там всё было упорядочено, есть звёзды, которые едут туда просто зарабатывать, а основные деньги вкладываются в молодых.

— Но там тоже есть лимит, и довольно жёсткий.

— И качество звёзд из-за этого гораздо выше, и цены там придерживают. А у нас... мы себя сами поставили в рамки, а теперь не знаем, что делать.

— Вы недавно жёстко высказались по поводу перспектив сборной России на чемпионате мира, мол, с хрена ли мы обыграем Египет. А если смотреть в целом — вам нравится, что делает Черчесов в сборной? Прогресс видите?

— Черчесов пытается найти оптимальный состав, схема тоже более-менее понятна. Но осталось семь месяцев, значит, надо попробовать всех футболистов, которые могут принести пользу на проблемных позициях. В марте у нас игра с французами, это одни из пяти главных претендентов на победу на чемпионате мира. И бразильцам фору дадут по подбору игроков. Вот к марту-апрелю надо уже определяться с составом, он должен быть известен уже процентов на 80.

Хотя если честно, у нас-то и выбор игроков не очень большой. У тех же французов на каждую позицию по 4–5 достойнейших футболистов, а у нас...

— А какие позиции у нас самые проблемные?

— У меня есть мнение, но лучше оставлю его при себе. Зачем сотрясать небеса? Есть тренер, у штаба большой опыт, они разберутся.

"На Олимпиаде надо пронести флаг так, чтобы эти гады запомнили!"

— Хотелось бы спросить у вас про зимний футбол. Допустим, "Енисей" выходит в премьер-лигу и по календарю играет со "Спартаком" в конце ноября дома. Где надо проводить матч? В манеже? В мороз на стадионе? Переносить?

— В манеже нам играть не дадут, он должен вмещать минимум 10 тысяч человек.

— "Урал" же играл пару лет назад, им сделали исключение.

— Такое было раньше. Могу точно сказать, что у нас такой возможности не будет. Значит, надо обращаться к людям, которые принимают календарь. Им надо делать так, чтобы мы играли последние два-три матча в ноябре-декабре в гостях. Потому что Хабаровск с его -15... Я просто знаю, что это такое. Сам играл в -22 на Кубок в Новосибирске. Травмы, да всё что угодно может с организмом случиться! А футболисты — это тоже люди. Творческие. Мы там Павлюченко, например, потеряли из-за мениска.

— Возвращение к системе "весна — осень" не решит проблему?

— Экспериментов не надо, потом будут разговоры, что, видите, как было хорошо раньше, надо вернуться и так далее. Если мы пришли к этому, надо до конца идти. Мы же больше не переводим стрелки и не переходим два раза в год на другое время? И всё, вопрос закрыт. А сейчас и Европа об этом задумалась. Не надо оглядываться на кого-то, надо двигаться в том направлении, которое задумано. Синхронизировались с Европой — значит, так и надо.

— Вам вообще сибирская зима нравится? Куда поедете согреваться?

— Семью надо вывезти куда-нибудь. Всё-таки жизнь в Москве — это постоянный стресс, очень непросто. Поэтому, конечно, поедем в тёплые края.

— Сейчас главная тема российского спорта — Олимпиада, к которой нас допустили только под нейтральным флагом. Ехать на неё надо? И верите ли вы в обвинения в допинге, учитывая то, что сами в своё время отбывали дисквалификацию не без вины врачей?

— Люди готовятся с малых лет к Олимпиаде, это старт всей жизни. Футбол в этом смысле обделён. Для меня Олимпиада, её дух непонятны — как для футболиста. У других видов спорта это главное событие. Поэтому ехать надо обязательно! Говорят, что флаг можно будет пронести на церемонии закрытия. Вот надо его так пронести, чтобы эти гады помнили ещё долгие десятилетия, что так с Россией и нашими спортсменами поступать нельзя! Которых я полностью поддерживаю. Неважно, какое решение они примут, это должно быть личное решение каждого спортсмена. У каждого своя мотивация, своя правда. Я категорически против того, что наши политики пытаются раздуть тему бойкота. Президент уже сказал, что никто никому мешать ехать не будет. Поэтому решение — на усмотрение тренеров и спортсменов. И удачи всем нашим в Пхёнчхане!