"Спартак" vs ЦСКА. История противостояний главных команд страны

Читайте также

"Спартак" vs ЦСКА. История противостояний главных команд страны

3

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф 

Перед стартом одного из самых ожидаемых футбольных поединков Лайф приводит статистику противостояний между этими командами.

"Спартак" и ЦСКА выходили играть на поле друг против друга 61 раз. На счету московских армейцев 27 побед, а у красно-белых — 19. Ещё 15 матчей завершались ничейным результатом.

Значительная разница есть и в количестве забитых мячей. ЦСКА поражал ворота народной команды 95 раз, а спартаковцы забили им 84 гола.

Самые крупные победы у красно-синих были со счётом 5:1 и 4:0, а вот красно-белые выигрывали с результатом 6:0. Правда, случилось это в далёком 1993 году. Самая результативная ничья — 3:3 — была зафиксировала в 1/2 финала Кубка России сезона 2010/2011. Тогда исход встречи решился серией пенальти 4:5 в пользу ЦСКА.

<p>Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

Также отметим, что в первом круге матч между этими командами завершился со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Главное дерби страны начнётся в 16:30 по московскому времени. Матч состоится на "Открытие-Арене".

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!