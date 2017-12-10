"Спартак" vs ЦСКА. История противостояний главных команд страны

Перед стартом одного из самых ожидаемых футбольных поединков Лайф приводит статистику противостояний между этими командами.

"Спартак" и ЦСКА выходили играть на поле друг против друга 61 раз. На счету московских армейцев 27 побед, а у красно-белых — 19. Ещё 15 матчей завершались ничейным результатом.

Значительная разница есть и в количестве забитых мячей. ЦСКА поражал ворота народной команды 95 раз, а спартаковцы забили им 84 гола.

Самые крупные победы у красно-синих были со счётом 5:1 и 4:0, а вот красно-белые выигрывали с результатом 6:0. Правда, случилось это в далёком 1993 году. Самая результативная ничья — 3:3 — была зафиксировала в 1/2 финала Кубка России сезона 2010/2011. Тогда исход встречи решился серией пенальти 4:5 в пользу ЦСКА.

Также отметим, что в первом круге матч между этими командами завершился со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Главное дерби страны начнётся в 16:30 по московскому времени. Матч состоится на "Открытие-Арене".