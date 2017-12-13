Зарубежные биатлонисты бойкотируют российский этап Кубка мира в Тюмени

Федерация биатлона Канады выступила с заявлением, в котором отказалась ехать на соревнования после решения исполкома МОК о лишении России членства в организации.

Текст заявления приводит норвежская телекомпания NRK:

— Решение о проведении крупных спортивных соревнований в России противоречит решению МОК об отстранении России от Олимпиады в Пхёнчхане. Сейчас нет уверенности в российской антидопинговой системе, поскольку РУСАДА не восстановлено WADA. Организация этапа Кубка мира в России противоречит борьбе за чистый спорт. В связи с этим Канада не собирается отправлять своих спортсменов на старты в Россию.

Кроме того, канадцы призвали Международный союз биатлонистов (IBU) действовать жёстче в отношении России.

По информации NRK, бойкоту канадцев вскоре последуют ещё несколько стран.

Президент IBU норвежец Андерс Бессеберг не захотел комментировать в СМИ информацию о бойкоте. В четверг у него и ещё нескольких глав федераций зимних видов спорта намечена встреча с руководством WADA, на которой будет поднят вопрос об участии России в соревнованиях. По его словам, после совещания с МОК не было причин переносить этап Кубка мира из Тюмени.