WADA завтра раскроет новые данные о допинге в России

Как сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики, заявки российских спортсменов об участии в соревнованиях даже под нейтральным флагом сейчас не рассматриваются из-за получения Всемирным антидопинговым агентством новых доказательств нарушений.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА, говорится о правилах подачи заявок российскими легкоатлетами на соревнования 2018 года.

Как гласит последний пункт регламента Международной федерации лёгкой атлетики (ИААФ), "недавно ВАДА в рамках своего продолжающегося расследования по допинг-обвинениям России получила новые доказательства, и данные доказательства должны стать доступны для отдельных международных федераций, включая ИААФ, по итогам встречи ВАДА в Лозанне 14 декабря 2017 года".

Именно в связи с этим ни одна заявка на нейтральный статус на 2018 год не будет одобрена до тех пор, пока Бюро по пересмотру случаев допинга (Специальный орган ИААФ. — Прим. Лайфа) не сможет изучить эту новую информацию и удостовериться в том, что заявитель не находился под влиянием (осознанно или нет) ситуаций по всем вопросам, изложенным в данном документе.

Также ни одна заявка на нейтральный статус на 2018 год не будет рассмотрена до тех пор, пока есть пробы, которые находятся на хранении и по которым бюро приняло решение о перепроверке.

Ранее сообщалось, что глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг также встретится с представителями WADA по поводу расследования в отношении России.