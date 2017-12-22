Коляда выиграл ЧР по фигурному катанию, спорное серебро судьи отдали Самарину

На чемпионате России по фигурному катанию завершились мужские соревнования, которые показали абсолютное превосходство над соперниками Михаила Коляды и неопределённость с обладателем второй путёвки на Олимпиаду.

После короткой программы претендентов на две путёвки на Олимпиаду было четверо: Александр Самарин, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Сергей Воронов.

Драматичность момента стала понятна сразу после начала выступления последней разминки. Сначала очень тяжело прокатился 30-летний Воронов. В конце у Сергея и вовсе пошла кровь из носа. Казалось, его шанс поехать на Олимпиаду уже упущен.

Но следовавший за ним победитель короткой программы Самарин явно не справился с психологической тяжестью лидерства и завалил по сути все прыжки, упав на первом же. Тем не менее он уступил в произвольной программе Воронову лишь 0,23 балла, в общей сложности превзойдя конкурента почти на 13 баллов, что, надо сказать, у многих болельщиков вызвало большие вопросы.

Так или иначе, а Самарин остался выше Воронова. Но уступил прокатившемуся на общем фоне прекрасно Михаилу Коляде. У 22-летнего петербуржца были помарки, но его победа не могла вызывать сомнений. 86 баллов за элементы и 94 — за компоненты, и Коляда с результатом 281,16 обеспечил себе поездку в Южную Корею в феврале.

А вот закрывавший мужские соревнования Дмитрий Алиев хоть и не обошёлся без срывов, всё-таки откатал, по мнению судей, лучше соперников. И, хотя Татьяна Анатольевна Тарасова была уверена, что Воронов сохранит бронзу, на третью ступеньку пьедестала "на флажке" всё же прыгнул Алиев, обойдя ветерана на 4 балла.

Так или иначе, если с первым российским участником Олимпиады в Пхёнчхане всё понятно, то второй делегат сборной "Олимпийских атлетов из России" даже при таком субъективном судействе определён не был. Скорее всего, теперь Самарину, Алиеву и Воронову предстоит сразиться на чемпионате Европы в Москве в январе и ждать тренерского решения.

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины

1. Михаил Коляда — 281.16

2. Александр Самарин — 258.53

3. Дмитрий Алиев — 249.11

4. Сергей Воронов — 245.88

5. Артур Дмитриев — 238.51