"Не согласна с мнением Вагнер!" Загитова ответила на критику американки

15-летняя российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала высказывание американской спортсменки — Эшли Вагнер. Ранее та раскритиковала произвольную программу нашей спортсменки во время командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

— Не согласна с мнением Вагнер о моей программе, — цитирует Загитову "Матч ТВ". — У меня сбалансированная программа. Вначале медленная музыка, а потом по нарастающей. Все прыжки — в такт музыке.

Напомним Загитова в командном турнире завоевала серебряную медаль Игр в Пхёнчхане. В индивидуальном первенстве после короткой программы россиянка лидирует. Турнир среди фигуристок в одиночном катании продолжится уже завтра. Начало трансляции в 04:00 по московскому времени.