Лучшая украинская биатлонистка: У нас не команда, а просто ж***!

Валентина Семеренко раскритиковала словенского тренера команды Уроша Велепца, который не включил её в состав на олимпийскую эстафету.

Кроме того, чемпионка Сочи-2014 в эстафете в комментариях в группе UA: БІАТЛОН в "Фейсбуке" обвинила тренеров во вранье.

— Тренер даже собрания не провёл и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Варвинец, ни Меркушина не попадали, все гонки хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза.

Даже Урошу написала: проведите собрание, объясните — он струсил, чтобы мы его не побили. Он даже сам сказал, что струсил. Вот так всё вкратце, но поверьте, теперь я просто не буду молчать. Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу!

А взять Пидгрушную, взять Абрамову, как Урош и Меркушин хлопали в ладоши, что у них вышло их выкинуть с команды, как было больно на это всё смотреть. А они радовались!

Когда было такое? При Хвостенко, при Петровой такого не было, чтобы так вслепую по спортивному принципу кидали!

В составе женской сборной Украины в эстафете бегут Ирина Варвинец, сестра Валентины Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Валентина Семеренко — олимпийская чемпионка Сочи в эстафете и чемпионка мира 2015 года в масс-старте.

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