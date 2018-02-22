Невероятная победа! Белоруссия взяла золото в женской биатлонной эстафете

Белорусские биатлонистки сенсационно выиграли последнюю женскую гонку на Играх, второе место у Швеции, третье — у Франции.

Главным участником женской олимпийской эстафеты стал в отсутствие российской команды корейский ветер. Он устроил настоящий ад на стрельбище, в котором немки раз за разом уходили на круг, а в лидерах были США, Италия, Финляндия, Словакия.

В итоге ещё на третьем этапе в минуте шли более десятка команд, а на последний этап лидером ушла Польша!

Но на первом огневом рубеже Дарья Домрачева, шедшая благодаря успехам менее именитых партнёрш в лидерах, чудом отстрелялась чисто и ушла на трассу первой.

На последней стрельбе между очередными порывами ветра развернулась настоящая драма. Домрачева допустила три промаха, но умудрилась закрыть все дополнительными патронами. На втором месте ушла Франция, а на третье свою команду буквально из ниоткуда идеальной работой вытащила шведка Ханна Эберг.

Но подгоняемая по трассе своим мужем Уле-Эйнаром Бьёрндаленом, Домрачева всё же добежала до победы и на финише даже подняла белорусский флаг. Правда, прямо перед финишной линией он из-за того самого корейского ветра улетел.

Состав победившей белорусской сборной следующий:

Надежда Скардино. Место рождения — Санкт-Петербург, Россия

Ирина кривко — село Сенно, Витебская область, Белоруссия

Динара Алимбекова — посёлок Абай, Карагандинская область, Казахстан

Дарья Домрачева — Минск, Белоруссия

Причём Домрачева ранее выступала за российскую команду, а теперь стала единственной в мире четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Белоруссия — 1:12.03,4 (0+9)

2. Швеция — +10,7 (0+12)

3. Франция — +17,6 (0+14)