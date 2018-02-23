Чудо было близко. "Спартак" победил "Атлетик", но вылетел из Лиги Европы

Матч начался с нескольких опасных атак хозяев, но к середине тайма "Спартаку" удалось завладеть мячом и прибрать к рукам инициативу. Особенно активно москвичи использовали фланги, на которых особенно быстры были Квинси Промес, Роман Зобнин и Андрей Ещенко.
А к концу первой половины спартаковцам всё же удалось конвертировать несколько своих опасных моментов в гол. Луиз Адриану замкнул фланговую передачу предпринявшего спурт по флангу Дмитрия Комбарова. И отыгрыш домашнего поражения 1:3 уже перестал быть таким нереальным.
ГОЛ Луис Адриано!!! - 0:1 #АтлетикСпартак pic.twitter.com/fcggpKQdO3— Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 22 февраля 2018 г.
Однако после перерыва Массимо Каррера выпустил нити игры из рук. "Сан-Мамес" успокоился, а баски раз за разом лениво исполняли стандарты, которые позволяли им зарабатывать красно-белые. Один из долгих розыгрышей штрафного привёл к освобождению в штрафной Хавьера Этчейты, и тот ответил своим ударом головой на удар Адриану.
Etxeita pone al Athletic rozando la siguiente ronda de #UEL. pic.twitter.com/TJumrTmVLm— leadergoal (@leadergoal) 22 февраля 2018 г.
Игра, казалось, спокойно текла к своему завершению, но тут на поле вышел Лоренсо Мельгарехо — и буквально через несколько минут он умело перекинул мяч через вратаря "Атлетика" Эррерина после щедрой передачи Зе Луиша.
ГОЛ Мельгарехо 1:2 #АтлетикСпартак pic.twitter.com/Mau3dKE4aZ— Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 22 февраля 2018 г.
1:2 — и "Спартаку" остался до дополнительного времени всего один один гол. Но на него-то времени не хватило — начинать бороться за 1/8 финала против неуступчивых басков надо было гораздо раньше, ещё дома.
Чемпионская сказка "Спартака", начавшаяся весной прошлого года и увенчавшаяся выходом в Лигу чемпионов, завершилась окончательно. Теперь Каррере и его парням надо начинать всё сначала — а выход в новую Лигу чемпионов и выигрыш хотя бы одного из оставшихся турниров в этом году уже не кажутся столь лёгкой задачей.
Добавим, что перед матчем на улицах Бильбао произошли столкновения фанатов, в результате которых погиб полицейский.
Три других российских клуба — "Локомотив", ЦСКА и "Зенит" — успешно преодолели стадию 1/16 финала Лиги Европы.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Атлетик — Спартак — 1:2 (0:1)
Голы: Луиз Адриану, 44 (0:1). Этчейта, 57 (1:1). Мельгарехо, 85
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