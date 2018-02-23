Чудо было близко. "Спартак" победил "Атлетик", но вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала турнира красно-белые выиграли 2:1, но из-за отвратительной игры в первом тайме домашней встречи завершили еврокубковую кампанию — первыми из четырёх российских клубов в Лиге Европы.

Матч начался с нескольких опасных атак хозяев, но к середине тайма "Спартаку" удалось завладеть мячом и прибрать к рукам инициативу. Особенно активно москвичи использовали фланги, на которых особенно быстры были Квинси Промес, Роман Зобнин и Андрей Ещенко.

А к концу первой половины спартаковцам всё же удалось конвертировать несколько своих опасных моментов в гол. Луиз Адриану замкнул фланговую передачу предпринявшего спурт по флангу Дмитрия Комбарова. И отыгрыш домашнего поражения 1:3 уже перестал быть таким нереальным.

Однако после перерыва Массимо Каррера выпустил нити игры из рук. "Сан-Мамес" успокоился, а баски раз за разом лениво исполняли стандарты, которые позволяли им зарабатывать красно-белые. Один из долгих розыгрышей штрафного привёл к освобождению в штрафной Хавьера Этчейты, и тот ответил своим ударом головой на удар Адриану.

Etxeita pone al Athletic rozando la siguiente ronda de #UEL. pic.twitter.com/TJumrTmVLm — leadergoal (@leadergoal) 22 февраля 2018 г.

Игра, казалось, спокойно текла к своему завершению, но тут на поле вышел Лоренсо Мельгарехо — и буквально через несколько минут он умело перекинул мяч через вратаря "Атлетика" Эррерина после щедрой передачи Зе Луиша.

1:2 — и "Спартаку" остался до дополнительного времени всего один один гол. Но на него-то времени не хватило — начинать бороться за 1/8 финала против неуступчивых басков надо было гораздо раньше, ещё дома.

Чемпионская сказка "Спартака", начавшаяся весной прошлого года и увенчавшаяся выходом в Лигу чемпионов, завершилась окончательно. Теперь Каррере и его парням надо начинать всё сначала — а выход в новую Лигу чемпионов и выигрыш хотя бы одного из оставшихся турниров в этом году уже не кажутся столь лёгкой задачей.

Добавим, что перед матчем на улицах Бильбао произошли столкновения фанатов, в результате которых погиб полицейский.

Три других российских клуба — "Локомотив", ЦСКА и "Зенит" — успешно преодолели стадию 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Атлетик — Спартак — 1:2 (0:1)

Голы: Луиз Адриану, 44 (0:1). Этчейта, 57 (1:1). Мельгарехо, 85