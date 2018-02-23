Загитова: Ещё не осознала, что стала олимпийской чемпионкой

Новоиспечённая чемпионка Пхёнчхана в женском одиночном катании сразу после выступления прокомментировала свою победу.

— Я ещё не осознала, что олимпийская чемпионка. Наверное, потому что у меня пока нет медали в руках. Рада, что смогла справиться с волнением и показала, что натренировала. Я не ощущала конкуренцию, я только знала, что у меня нет права на ошибку. Это мне и дало стимул. Но руки сильно дрожали. Хорошо, тело запомнило само всё то, что мы делали на тренировках, — приводит слова Алины Загитовой "Чемпионат".

Напомним, что сегодня 15-летняя Загитова принесла России первое золото на Играх в Пхёнчхане. Более того, это золото стало вторым в истории отечественного женского фигурного катания.

Евгения Медведева, которой досталось серебро, призналась, что выходила на произвольную программу, как Анна Каренина.