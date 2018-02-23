Загитова получила золотую медаль Олимпиады

Первая олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 из России Алина Загитова получила награду за победу в женском одиночном фигурном катании. Евгении Медведевой вручили серебро.

Впервые на этой Олимпиаде на церемонии награждения прозвучал олимпийский гимн.

После награждения Загитова в эфире "Матч ТВ" заявила, что не могла поверить в то, что победила на Олимпиаде, а Медведева рассказала, что по возвращении из Пхёнчхана планирует "работать".

Медали двух фигуристок стали 13-й и 14-й для сборной Олимпийских атлетов из России. Россия идёт на 15-м месте медального зачёта.

"Золотая" Алина Загитова. Кто она — новая королева фигурного катания