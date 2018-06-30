СМИ: Футболист "Спартака" Промес провёл ночь в изоляторе за избиение жены

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СМИ: Футболист "Спартака" Промес провёл ночь в изоляторе за избиение жены

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

Как сообщает издание Diaro de Ibiza, полузащитник сборной Голландии и московского "Спартака" Квинси Промес во время отдыха на Ибице был арестован за избиение своей жены. Полицейские посадили его в изолятор на ночь с четверга на пятницу. Затем состоялся суд, где игрок российского клуба сознался в содеянном. Дело пока не закрыли, но футболиста отпустили из-под стражи.

Сам футболист пока никак не прокомментировал это, но опубликовал пост на своей странице в "Инстаграме", где написал: "Когда ты видишь ложь в Интернете".

When you see the lies on the internet !

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Напомним, что Промес с 2014 года выступает за "Спартак". За это время он провёл 128 матчей, где забил 64 гола.

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