Наставник сборной Испании: На игру с Россией готовы физически и психологически

50-летний Фернандо Йерро, возглавивший испанскую команду перед самым стартом ЧМ, ответил на вопросы о сборной России.

— На игру с Россией у нас есть чёткий план. Мы знаем, что это за команда и как она играет. Проанализировали все плюсы и минусы россиян. У них очень высокие игроки. Нужно найти слабости и бить по ним, — начал Йерро. — На этой неделе тренировались больше, чем обычно. Так что готовы не только физически, но и психологически. Главное — завтра действовать грамотно. Мы верим в наших игроков. Это самое главное.

Также он отметил, что не переживает за большое количество российских болельщиков на завтрашней игре.

— Статистику, что мы проигрываем хозяйкам турнира, не берём во внимание. Хотя отдаём отчёт, что у них будет большая поддержка на стадионе. Но и несколько миллионов испанцев будут болеть у экранов телевизоров. Мы это тоже понимаем и постараемся выложиться по полной, — отметил наставник испанцев. — Нравится ли нам в России? Это очень красивая страна, без всяких сомнений. Я был тут ещё за 1000 дней до старта чемпионата мира. Здесь всё как всегда на уровне.

Прокомментировал Йерро и вылет сборной Германии.

— Это сложный вопрос. Сборная Германии — блестящая команда. Я не могу ничего даже говорить о них. Лёв — прекрасный тренер. Но все понимают, что на чемпионат попали сильные команды. Тут любой может проиграть. Ведь футбол — это игра сюрпризов, — отметил он.

Ранее в "Лужниках" на вопросы журналистов отвечал наставник российской сборной Станислав Черчесов и игрок Денис Черышев.

Матч Испания — Россия состоится завтра, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.