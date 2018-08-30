IBU обвинил четырёх российских биатлонистов в употреблении допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) в официальном заявлении сообщил, что четверо спортсменов из России были уличены в употреблении запрещённых веществ. Имена нарушителей не называются, но отмечается, что трое из них уже завершили карьеру.

IBU дал спортсменам и Союзу биатлонистов России 14 дней, чтобы они могли ответить на поступившие им уведомления.

— В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии WADA. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии, — говорится в сообщении.

Как пишет издание "Чемпионат", одним из обвинённых в употреблении допинга может являться двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов. По информации спортивного агента Андрея Митькова, в этот список, скорее всего, попал и Антон Шипулин.