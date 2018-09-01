Боится за себя и семью. Роналду попросил "Ювентус" нанять трёх телохранителей

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил у клуба нанять для него трёх телохранителей. Как сообщает Football Italia, у португальца вызывает опасения защищённость его виллы в Гран Мадре. Также на решение нападающего повлияла усиленная охрана на его дебютном матче в серии А.

Роналду попросил именно трёх телохранителей не просто так. Один из них должен будет следить за виллой, второй — приглядывать за семьёй Криштиану, а третий — сопровождать везде самого футболиста.

Португалец перешёл из "Реала" в "Ювентус" минувшим летом за 112 миллионов евро. В двух матчах за новый клуб Роналду пока не сумел отметиться забитыми голами, однако успел травмировать вратаря команды противника.