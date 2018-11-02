"Хотел всё бросить, но выдержал". Мама — о пути к золоту ЧМ гимнаста Далалояна

Главный герой российского спорта на этой неделе — Артур Далалоян, одержавший одну из самых больших побед сборной России по спортивной гимнастике в XXI веке. Лайф поговорил с мамой Артура Мариной о первых шагах в спорте, сложностях с дисциплиной и эмоциях после финала.

22-летний Артур Далалоян стал чемпионом мира в среду, принеся мужской сборной России первое золото в многоборье в XXI веке. Развязка финала в Дохе оказалась невероятной: россиянин и действующий чемпион — китаец Жотэн — показали одинаковый с точностью до тысячной результат. И только благодаря новым правилам, по которым вычитается оценка на худшем снаряде, Артур завоевал столь важное для спортивной гимнастики золото. А учитывая то, что до Олимпиады всего год и девять месяцев, Далалоян сделал серьёзную заявку на то, чтобы наконец-то вернуть России статус страны-лидера в этом виде спорта. Разыгрывается в спортивной гимнастике аж 14 комплектов олимпийских наград.

Корреспондент Лайфа поговорил с Мариной Далалоян — мамой новоиспечённого чемпиона мира. Она не только воспитала сына-победителя, но и лично настраивала его на золотой финал после трагичного провала в командных соревнованиях. Тогда после падения с брусьев Далалояна сборная России лишилась золота — которое тоже могло бы стать первым для команды в XXI веке.

Впрочем, сама Марина не говорит, как у нас часто бывает, о том, что родители "отдали" его в спорт, а признаёт, что Артур сам с детства определял своё будущее. И такая самостоятельность, конечно, подкупает — особенно когда приносит такие результаты.

— У него задатки гимнастические проявились в очень раннем возрасте, — рассказывает Марина. — Он у нас рано начал ходить, а где-то в два года у него появилась мания — ходить на косточках пальцев, представляете? Мы прям поражались. Мог спокойно на голове стоять, кувыркаться. Ну вот я и сказала, что надо бы ему найти занятие какое-нибудь, где всю энергию можно выплеснуть. Решили в гимнастику. Мы в Новосибирске тогда жили, там он сделал первые шаги в этом виде спорта.

— Вы переезжали? "Википедия" вот говорит, что родился Артур в Москве.

— Неправду говорит, получается. Родился он в Тирасполе. Я оттуда родом, потом мы по работе переехали в Москву. А в Новосибирске оказались по семейным обстоятельствам, но там всего год пробыли.

— В гимнастику Артур попал, можно сказать, из лепки из глины. Это правда?

— Да, до гимнастики занимался ею, года в четыре. Настоящим мастером был! Некоторые его творения до сих пор снятся (смеётся).

— Хотели вообще, чтобы сын стал профессиональным спортсменом?

— По жизни он ведёт себя сам, с раннего детства. Я только подсказываю иногда, даю советы. Так что это его решение. Думаю, кроме гимнастики он нигде себя не видит. Но он вообще лидер, пробивной, в школе у него тоже эти качества проявлялись. Что предложит — класс за ним.

— Учёба в школе из-за спорта страдала?

— Были трудности, конечно. Но он старался, я ему помогала. Сейчас учится на втором курсе, в смоленском физкультурном. Времени, конечно, не хватает. Раза два-три в год приезжает, по-быстрому сдаёт.

— У Артура были в юности проблемы с дисциплиной, которые даже угрожали карьере. Что было не так?

— У всех детей, мне кажется, особенно у мальчиков, в 12–13 лет такой переломный период идёт. В сборной юниоров у него действительно были проблемы, даже выгоняли. Я даже и не очень знала ситуацию, мне много чего не рассказывали. Узнавала через тренера. Он уже хотел бросать, уходить из сборной, говорил: "Мам, я буду у себя в "Динамо" потихоньку заниматься". Говорила ему — подумай, в сборной у тебя один статус, а в "Динамо" совсем другой. Разговаривала с ним постоянно — и как мама, и как отец, советовала со всех точек зрения. Выдержал в итоге, вышел из этого периода, начал набираться ума и по сей день меня радует. Не только спортивными достижениями, а как ребёнок. Как мужик. И Гарик, младший сын, молодец. Думаю, они благодарны мне.

— Был какой-то момент в жизни, когда вы поняли, что ваш сын — будущий чемпион мира? Или до последних мгновений финала не верилось?

— Если честно, я сама по жизни лидер и их так же старалась воспитывать. Так что была к такому готова. Но сегодня ещё не верится, конечно. Просто не могу осознать, что сын — чемпион мира, абсолютный. Орала так, что голос сорвала. А после финала уже плакала, конечно, от радости. Друзья поздравляли, тоже плачут, я уже говорю — всё, успокойтесь там! Все в такой эйфории, классно. Вот учителя из школы его недавно тоже писали, поздравляли. Мне очень приятно сейчас, даже волнительно.

Вы знаете, как он после командного финала переживал? Очень себя винил, даже плакал. Я ему позвонила, успокаивала как могла, настраивала. Он очень расстроился.

Я говорю: "Всё, нервишки успокоил, завтра ты должен показать. У всех были ошибки". Думаю, он просто перестарался, хотел всё сделать слишком идеально, вот и произошло это падение. После этого пришёл в себя, видно было по глазам во время финала, какой он спокойненький к снарядам подходил. Каждый снаряд молилась буквально.

— Как будете праздновать?

— Посмотрим, когда он приедет. Вообще, он у нас чёрное вино любит, капельку себе позволяет. Я считаю, это даже и неплохо (смеётся). Отметим в семейной обстановке. Я жду, не могу дождаться.

— А Артур с вами живёт? Часто ли вообще видитесь?

— Практически не видимся. У него же постоянно сборы, сборы. Если приезжает, то когда они с командой в Москве. Мы приехали вечерком с работы, он тоже, обменялись впечатлениями, на следующий день утром разбежались.

— По сути, Артур выиграл всё за последние полтора года, а основные победы уместил в последние три месяца. Сильно он изменился за это время?

— Он всегда был целеустремлённым, держал планку. Но именно в этом году я особенно почувствовала от него такую сильную целеустремлённость, ответственность за всё. Наверное, он действительно стал мужчиной уже, это влияет. Смотрю его выступления, как он зубами каждый элемент выгрызает. Но при этом остаётся в общении простым парнем.

— Теперь из титулов осталась только Олимпиада...

— Дай бог, чтобы он продолжил соответствовать заданному уровню. Придётся жёстко себя держать, в строгости. Я ему всегда говорю: "Голову выше, чтобы ни происходило". Будем ждать.