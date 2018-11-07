"Спартак" крупно оштрафовали за оскорбления в адрес Глушакова

КДК РФС принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и на 20 тысяч за использование пиротехники. За несогласованные баннеры с ненормативной лексикой клуб оштрафован ещё на 150 тысяч.

Напомним, фанаты красно-белых во время матча с "Уралом" скандировали оскорбления в адрес игрока Дениса Глушакова и руководства клуба.

На 20 тысяч рублей был оштрафован и исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо из-за того, что покинул пределы технической зоны.

Помимо этого, "Спартак" оштрафовали на 130 тысяч и закрыли трибуны B и D на ближайший матч Кубка России из-за поведения фанатов.