СМИ: "Спартак" и "Арсенал" подписали соглашение по Олегу Кононову

Трудовое соглашение с российским специалистом красно-белые подпишут до конца текущего сезона.

Тульский "Арсенал" и московский "Спартак" подписали соглашение о порядке перехода тренера Олега Кононова. Об этом сообщает газета "Спорт-экспресс". Сегодняшний матч "канониров" против махачкалинского "Анжи" станет для 52-летнего специалиста последним.

К своим обязанностям в "Спартаке" Кононов приступит сразу после паузы на игры национальных сборных.

Также отмечается, что контракт с красно-белыми будет подписан до конца нынешнего сезона. В случае если команда попадёт в тройку призёров, то трудовое соглашение будет продлено на год.