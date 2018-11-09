"Арсенал" дома обыграл "Анжи"

В Туле встречей местной команды и махачкалинского клуба стартовал 14-й тур чемпионата России по футболу.

Тульский "Арсенал" дома победил махачкалинский "Анжи" со счётом 2:0. Голами отличились Сергей Ткачёв и Зелимхан Бакаев. В обоих случаях передачу отдавал Лука Джорджевич.

Теперь "Арсенал" поднимается на девятое место в турнирной таблице чемпионата страны с 17 очками. Махачкалинцы остаются на 14-й строчке. У них 13 очков.

Ранее сообщалось, что наставник "Арсенала" Олег Кононов договорился о переходе в "Спартак". Этот матч для 52-летнего специалиста может стать последним в Туле.

РПЛ. 14-й тур.

"Арсенал" — "Анжи" — 2:0.

Голы: Ткачев, 25' (1:0), Бакаев, 63' (2:0).