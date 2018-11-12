Черчесов вызвал в сборную России натурализованного бразильца Ари

Летом этого года бразильский форвард "Краснодара" получил российское гражданство.

Станислав Черчесов вызвал в расположение сборной России натурализованного бразильца Ари. Футболист "Краснодара" уже прибыл в Новогорск. Об этом сообщается в "твиттере" национальной команды.

Нападающий "Краснодара" Ари вызван в сборную России! Игрок уже прибыл в расположение команды. pic.twitter.com/ZGfRgg1Xui — Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.

Отметим, что в команде это уже третий натурализованный бразилец. Ранее за сборную дебютировали защитник Марио Фернандес и голкипер Маринато Гильерме.

Также стало известно, что игрок ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит сбор из-за травмы, полученной в матче с "Зенитом".