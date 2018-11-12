Черчесов вызвал в сборную России натурализованного бразильца Ари

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Черчесов вызвал в сборную России натурализованного бразильца Ари

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 

Летом этого года бразильский форвард "Краснодара" получил российское гражданство.

Станислав Черчесов вызвал в расположение сборной России натурализованного бразильца Ари. Футболист "Краснодара" уже прибыл в Новогорск. Об этом сообщается в "твиттере" национальной команды.

Отметим, что в команде это уже третий натурализованный бразилец. Ранее за сборную дебютировали защитник Марио Фернандес и голкипер Маринато Гильерме.

Также стало известно, что игрок ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит сбор из-за травмы, полученной в матче с "Зенитом".

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