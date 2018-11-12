Покер "Ливерпулю", гол Голландии и "ваши проблемы". Каким мы запомним Аршавина

Один из лучших футболистов в новейшей футбольной истории России Андрей Аршавин завершил карьеру. Она получилась на зависть многим: Кубок и Суперкубок УЕФА, бронза Евро, покер на "Энфилде" и шестое место в голосовании за "Золотой мяч". Лайф вспоминает главные моменты в карьере Аршавина.

Унижение топ-клубов в Кубке УЕФА

Поход "Зенита" за Кубком УЕФА в сезоне-2007/2008 — одна из главных страниц в истории российского футбола. И главным её автором был, конечно, Аршавин. Лучшим бомбардиром того розыгрыша стал Павел Погребняк, но именно Андрей приковывал к себе внимание смелыми финтами, дерзкими проходами, голевыми передачами и, собственно, забитыми мячами.

Ни шатко ни валко пройдя групповой этап в плей-офф, "Зенит" поочерёдно хлопнул "Вильярреал", "Марсель", "Байер", "Баварию" и "Рейнджерс" в финале. Аршавин в этих матчах зажигал. Стоит взглянуть хотя бы на его гол "Байеру" — практически Марадона образца 1986 года. В тот день у Андрея родилась дочь, и он уже на 20-й минуте встречи отметил радостное событие слаломным проходом и голом в ближний угол.

Сумасшедший чемпионат Европы — 2008

Эту историю каждый россиянин знает как свои пять пальцев. В последнем матче отбора с Андоррой Аршавин получил красную карточку, из-за чего пропустил два стартовых матча нашей сборной на Евро-2008. Это только по-спортивному разозлило Андрея, который вернулся ещё сильнее, чем был.

В итоге сначала он помог победить Швецию и выйти в плей-офф, а затем устроил что-то запредельное в игре с Голландией. Невероятный пас на Дмитрия Торбинского и чумовой гол между ног великому Эдвину Ван Дер Сару.

Покер на "Энфилде"

В "Барселоне" Аршавин так и не оказался, зато забивал ей будучи игроком "Арсенала". Он много кому забивал, тому же МЮ, например. Но такое удавалось не одному Аршавину. А вот покер на легендарном стадионе "Энфилд" в ворота "Ливерпуля"...такого футбольный мир не видел с 1946 года.

"Ваши ожидания — ваши проблемы"

Были в карьере Аршавина и тёмные моменты. После провала на Евро-2012 Аршавин в разговоре с болельщиками выдал эпическую фразу "Если мы не оправдали ваши ожидания, то, честно говоря, это ваши проблемы". Тогда футболиста заклевали все кому ни лень, и только спустя годы философский смысл фразы Андрея дошёл до масс.

Кроме того, в том диалоге было и продолжение, где Аршавин рассуждает: "У нас тоже были свои ожидания, мы их тоже не оправдали — это наши проблемы". Так что Андрей Сергеевич всё прекрасно понимал. А то, что на него спустили всех собак, — это удел всех лидеров.

Легендарный жест

Образ Андрея Аршавина плотно ассоциируется с его фирменным празднованием. Футболист после забитых голов прикладывал указательный палец, словно призывая трибуны замолчать. И смысла у этого жеста больше, чем можно подумать.

Однажды мы играли за границей, и местные фанаты выкрикивали оскорбительные реплики в адрес нашего клуба, провоцировали наших болельщиков. В той игре мне удалось забить гол, и я показал этот жест в адрес местной торсиды. После этого вошло в привычку. Андрей Аршавин Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Андрей Сергеевич сделал этот жест частью своего бренда Arshavin. Так что за его использование придётся заплатить.

Смех

Андрей Аршавин — любитель пошутить. Во время одного интервью он рассказывал байку про отсутствие шипованной резины в Англии, и его это очень рассмешило. Смех Аршавина, который многим показался похожим на крик тюленя, стал мемом. В Интернете даже есть 10-часовая версия хохота футболиста. Говорят, это видео можно использовать для обрядов, связанных с чёрной магией.

Семейные скандалы

Семейная жизнь Аршавина, как и любой другой звезды, является достоянием общественности. С ней связано два главных скандала:

1. Аршавин почти 10 лет жил в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской, а затем ушёл от неё. Барановская рассказала об этом по федеральному ТВ, обвинив футболиста в том, что он бросил её с тремя детьми и не платит алименты.

2. Вторая история случилась относительно недавно и связана с нынешней супругой футболиста, с которой он уже официально оформил отношения. Алиса Аршавина устроила дебош на борту самолёта, отказываясь пристёгивать себя и детей, а также просила пересадить няню в бизнес-класс из эконома. Девушка при этом называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Сам Аршавин сначала говорил, что обвинения в адрес его благоверной "притянуты за уши", а затем утверждал, что закончит с футболом в случае неблагоприятного исхода её дела.

Казахстанские приключения

Для многих казахстанский этап карьеры Аршавина остался тёмным пятном. Однако там Андрей Сергеевич продолжал развлекаться, как обводя по несколько соперников за раз, так и участвуя в странных пари. Футболист заключил спор с местным журналистом, что забьёт в чемпионате восемь голов, а когда выполнил условия, самолично пришёл исполнять наказание и побрил спорщика налысо.