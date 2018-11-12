Дзюба останется в сборной, но будет заниматься по индивидуальной программе

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Дзюба останется в сборной, но будет заниматься по индивидуальной программе

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

Как сообщает пресс-служба сборной России по футболу в "Твиттере", травмированный нападающий Артём Дзюба продолжит восстановление под присмотром тренера по реабилитации Игоря Степанова в Москве.

— Для Дзюбы была расписана специальная лечебная программа и тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации. После стабилизации состояния Артём вернётся в расположение сборной, — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, Дзюба несколько дней назад получил повреждение коленного сустава и пропустил матч в Лиге Европы. Вчера в игре с ЦСКА он усугубил травму и был заменён.

Также пресс-служба сборной сообщила, что проблемы со здоровьем имеются у Сергея Петрова и Романа Зобнина. Они пройдут обследование, после которого тренерский штаб примет решение об их дальнейшем участии в сборе.

Ранее стало известно, что Черчесов вызвал в расположение сборной натурализованного бразильца Ари.

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