Кононов: Наши цели со "Спартаком" совпадают

Новоиспечённый наставник московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал своё назначение.

— Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. Важно, что цели эти у нас со "Спартаком" совпадают, — приводит слова 52-летнего специалиста пресс-служба московского клуба. — В ближайших планах у меня встретиться с тренерами дубля и "Спартака-2". Буду по возможности посещать их матчи. Планирую проводить и совместные тренировки. Также будем тесно контактировать с академией.

Кроме того, Кононов признался, что не боится давления в "Спартаке", которому подвергались многие тренеры.

— Я тренирую уже 18 лет и прошёл все стадии. Давление испытывал всегда, с первых дней работы. Чем сильнее было это давление, тем больше мне нравилось работать. Ведь это путь к прогрессу, — отметил он.

Также он отметил, что руководство тульского "Арсенала" приняло его решение с уважением и пожелало ему успехов на новом месте работы.