"Футбол развивает атака". Как Кононов поменяет "Спартак"?

Футбольный клуб "Спартак" наконец определился с кандидатурой главного тренера. Красно-белых возглавил экс-наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов. Специалист уже успел заявить, что собирается прививать клубу атакующий футбол. Лайф анализирует, что конкретно собирается новый тренер изменить в московском клубе.

Шаг № 1. Помирить фанатов и клуб

После увольнения Массимо Карреры фанаты "Спартака" приняли сторону итальянского наставника. Порой казалось, что провожать его в аэропорт приехало гораздо больше людей, чем собиралось на последних играх красно-белых. Это, конечно, не совсем так, но тенденция налицо: болельщики обижены на руководство и считают его действия неправильными.

Что в этой ситуации делать новому главному тренеру? Попытаться угодить "и вашим, и нашим". Во-первых, Кононов сделал реверанс болельщикам и призвал их поддерживать любимый клуб, несмотря ни на что.

Давайте посмотрим в турнирную таблицу. Команда находится на девятом месте. Будут ли трибуны скандировать "Олег Кононов"? Для меня это не важно. Ни сейчас, ни, может быть, вообще. Самое важное, чтобы они скандировали "Спартак", и как можно чаще Олег Кононов Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

С другой стороны, нельзя проигнорировать другую сторону конфликта. В данном случае её представляет не Леонид Федун или Наиль Измайлов напрямую. Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев после увольнения Карреры публично поддержал боссов красно-белых, заявив, что, во-первых, тренер обязан отвечать за результат, во-вторых, итальянец не уважает Россию, потому что до сих не выучил язык, а в-третьих, его назначение в принципе было ошибкой, а чемпионство — заслуга Аленичева.

Кононов на первой пресс-конференции раскланялся не только Константину Бескову, но и как раз Олегу Романцеву, заявив о готовящейся встрече. Этот красивый шаг, с одной стороны, показывает приверженность тренера спартаковскому духу, с другой — это при желании можно трактовать и как поддержку ветерана, который, в свою очередь, выступает за решения руководства.

В ближайшее время встречусь с Романцевым. По телефону мы уже говорили. Мне интересны нюансы его работы. Надеюсь, он мне многое расскажет. Буду рад, если Романцев станет приезжать в Тарасовку в любое время. На других ветеранов тоже рассчитываю. Олег Кононов Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Шаг № 2. Наладить атмосферу внутри команды

"Спартак" — самый токсичный клуб России прямо сейчас. Все выступают против всех, и с такой атмосферой внутри коллектива побеждать трудно. До начала сборов у Кононова есть время и возможность познакомиться с игроками и обозначить им ближайшие изменения.

Что касается игроков, то в каждого из них я верю. С каждым буду говорить индивидуально. Кто будет соответствовать необходимому уровню, тот и будет играть. Олег Кононов Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Кроме того, Кононов подчеркнул, что даст игрокам самим выбрать капитана команды. Чем это обернулось в прошлый раз — мы помним: повязка у Глушакова, обиды у Промеса. Возможно, Кононову будет проще решить этот вопрос, потому что он сможет пообщаться со всеми игроками без переводчика. Всё-таки из иностранцев сейчас на повязку никто не претендует.

И это, кстати, отдельная тема, которую затронул Кононов. Он намеревается давать играть воспитанникам — то, что не слишком удачно вышло у Карреры, но то, чего жаждет руководство и хочет видеть болельщик.

Шаг № 3. Привить атакующий футбол

"Ни в коем случае не буду играть в оборонительный футбол!" — заявил Кононов на первой же пресс-конференции. Эти слова звучат красиво, но что за ними стоит? Новый главный тренер не скрывает, что ему нравится формация 4-3-3, на которой настаивал и Рауль Рианчо. Однако использование этой схемы — не панацея для "Спартака", и Кононов это понимает.

4-3-3 — одна из моих любимых схем, в "Краснодаре" мы играли так. Но всё зависит от игроков. Большую работу предстоит сделать, чтобы донести свои принципы игры до команды. Они состоят из баланса атаки и обороны. Вы знаете, какой стиль я предпочитаю Олег Кононов Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Первая половина сезона вскрыла главную проблему "Спартака" в атаке: кошмарная реализация дошла до того, что красно-белые долгое время вообще не могли забить с игры. Но при этом отточили стандартные положения настолько, что это позволяло идти в лидирующей группе — прямо по конспектам главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Кононов способен устранить эту проблему. Он — адепт атакующего футбола, все его команды были сильны именно этим компонентом игры, в том числе и тульский "Арсенал" образца этого сезона. Лёгкие и быстрые туляки сильные в созидании, контратаках и завершении. За этот отрезок чемпионата больше "Арсенала" забили только "Зенит" и "Краснодар".

Поставленная игра в атаке — именно то, чего не хватает "Спартаку" сейчас. Четыре гола в ворота "Рейнджерс" не должны вводить в заблуждение — они стали скорее результатом везения, ошибок и стандартов, чем осмысленной игры в атаке.

Развитие футбола состоит в атаке, а оборона должна этот атакующий футбол защищать. То есть тренировать нужно именно это — как защитить свою атаку, чтобы не пропустить гол Олег Кононов Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Кононов действительно может вернуть "Спартаку" легендарные кружева из стеночек и забеганий, и это как раз то, чего не хватает команде сейчас. Его кумир — Пеп Гвардиола — вывел футбол с большим количеством передач, но при этим атакующий на новый уровень. Кононов хочет сделать то же самое в "Спартаке": ставить атакующий футбол, который развивает интеллект и мастерство игроков, а также нравится зрителям своей зрелищностью.

Фанаты красно-белых — самые требовательные, но при этом, пожалуй, самые романтичные в российском футболе. Они скучают по временам Романцева, и если Кононов после общения со своим тёзкой сможет почерпнуть нужное вдохновение для построения такой игры — болельщики уже смогут простить ему возможные огрехи.

Шаг № 4. Ввести дисциплину

История с лайками Глушакова и Ещенко показательна в плане демонстрации внутреннего конфликта. Каррера был по-итальянски открыт с игроками, а потому особенно болезненно воспринял этот удар в спину. Он организовывал прощальный ужин, писал игрокам трогательные посты в "Инстаграме", затем проводил милую пресс-конференцию, а завершил свой отъезд проводами в аэропорту.

От Кононова вряд ли стоит ждать такой близости с игроками, и это скорее правильный подход. Новый главный тренер чётко объяснил, что не собирается нянчиться с футболистами, у него свои задачи, у них — свои, а цель у всех общая. Стереотип о том, что он слишком мягок и не подходит такому клубу, как "Спартак", Кононов решительно опроверг.

То, что я веду себя спокойно, вовсе не значит, что я "нежный". Тренер может быть уравновешенным или эмоциональным, но, работая с игроками, всегда должен быть требовательным. А уважение должно быть взаимным Олег Кононов Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Кажется, что для тренеров приглашение в "Спартак" — это то, чего ждёшь в глубине души, но никогда не можешь быть готов на сто процентов. Кононов заявил, что за 18 лет в этом деле он уже перестал чего-то бояться, осталось только обычное волнение. А спартаковское давление должно только придать мотивации.

Что ж, Олег Георгиевич, удачи. Может, солнце над Тушино взойдёт и без Рауля Рианчо.