Фанаты пожелали Транькову "заболеть раком" из-за критики Загитовой

Слова двукратного олимпийского чемпиона о том, что на Играх в Пхёнчхане большинство болело за Евгению Медведеву, а не за Алину Загитову, вызвали недовольство у подписчиков в социальной сети.

В одном из интервью прославленный фигурист, а ныне тренер Максим Траньков сказал, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане многие ждали победы от Евгении Медведевой и переживали за известную спортсменку больше, чем за молодую Алину Загитову. Эти слова разозлили фанатов Загитовой, и они начали писать ему оскорбления и угрозы в "Инстаграме".

— Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! Настоящие фанаты! А вы говорите — футбол, — сообщил спортсмен на своей странице в "Инстаграме".

Также он признался, что ему пришлось скрыть комментарии от подписчиков.

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