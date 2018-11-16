Звездопад в Москве. Загитова и Ханю претендуют на золото Гран-при

Сегодня в Москве стартует Гран-при России по фигурному катанию, на котором наши спортсмены имеют очень звёздное представительство и шансы победить во всех видах.

Этапы Гран-при — аналог Кубка мира в других зимних видах спорта, так что престижнее этого соревнования может быть только финал Гран-при (на который сейчас отбираются лучшие фигуристы), чемпионат мира и Олимпийские игры.

Кроме того, для многих россиян старт в Москве — этап подготовки к декабрьскому чемпионату России. Сейчас уровень наших внутренних соревнований в некоторых видах чуть ли не выше международных (в женских так уж точно). А учитывая то, что в России теперь в принципе не часто проходят соревнования по зимним видам спорта, — это редкий шанс увидеть звёзд. Правда, билеты стоят, как на рок-звёзд, — около пяти тысяч рублей. И их почти нет.

В пятницу с 14:00 стартует короткая программа, в субботу с 13:30 — произвольная. Порядок следующий: мужчины, танцы, пары, женщины.

Японское нашествие

Многие из квитков раскупили японцы, которые на тренировках в четверг составляли зрительский костяк. Людям было не жалко тратить по 100 и больше тысяч рублей на поездку, чтобы увидеть главную мировую звезду соревнований — двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Отношение к нему балансирует между обожествлением и романтической любовью. Ханю — олицетворение таланта, силы духа и благородства японцев в спорте. Для многих девушек, как признавались фанатки на трибунах, он — источник вдохновения и помощник в депрессивных ситуациях. И многие эти девушки были из России. Пожалуй, другой такой звезды в фигурном катании, а то и во всех зимних видах сейчас нет. Поэтому вся арена в баннерах с иероглифами, а в киосках сметают Винни-Пухов — любимую игрушку спортсмена.

Мужчины

Наши: Михаил Коляда, Артур Дмитриев, Андрей Лазукин

Здесь очевидным фаворитом является Юдзуру Ханю, но наш Михаил Коляда вполне может побороться за серебро — если перестанет падать и наконец чисто откатает свою программу. На практике в четверг он выглядел здорово и ошибался немного. Как рассказали Лайфу знакомые Михаила, последние месяцы у молодого петербуржца были очень жёсткие и изнурительные тренировки. Очень надеемся, что они дадут результат.

Ещё два россиянина выступят в первой и более слабой из двух разминок. Но и здесь есть на кого посмотреть. Артур Дмитриев — автор исторического каскада тройной лутц — тройной флип, который выполнил в сентябре в Германии. До него его никто не прыгал. А как рассказал Лайфу его отец и тренер, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев — старший, в Москве сын попробует прыгнуть аксель в четыре с половиной оборота. Это очень серьёзный уровень — главное, чтобы получилось. Но вчера Дмитриев на нём падал.

20-летний Андрей Лазукин также проводит отличный сезон, растёт и уже берёт медали на международных соревнованиях. Но пока, как бы сам Андрей не негодовал, значительная часть публики воспринимает его как парня Елизаветы Туктамышевой. Они вместе занимаются у Алексея Николаевича Мишина в Петербурге. Остаётся пожелать Лазукину добавить к статусу "бойфренда" статус самостоятельной звезды, технический арсенал для этого у него есть.

Также выделим двух наших за рубежом — Александр Майоров представляет Швецию, а Алексей Красножон с программой на русские народные мотивы выступит за США.

Танцы на льду

Наши: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Аннабель Морозова/Андрей Багин

В данном виде интересно, скорее, то, что примерно в 70% дуэтов есть представители России или бывшего СССР. За Испанию будет кататься Кирилл Халявин, за Венгрию — Анна Яновская, за США — Энтони Пономаренко, сын Сергея Пономаренко и Марины Климовой, олимпийских чемпионов в том же виде 1992 года.

В отсутствие суперзвёзд из Северной Америки Вирчу/Мойр и Хаббелл/Донохью или французов Пападакис/Сизерон наши Степанова и Букин должны выигрывать. Другие дуэты также могут стрельнуть. Что касается необычного имени Аннабель Морозовой — она дочь и подопечная Николая Морозова, который в своё время был женат на француженке Каролин Дуарен.

Пары

Наши: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Алиса Ефимова/Александр Коровин

В парах тоже вроде бы всё не так интересно — есть очевидный фаворит, наша пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые заочно соревнуются с другими. Их прямых конкурентов в Москве нет, так что встречи придётся ждать до финала сезона. Но интрига в том, что у пары новый тренер — Максим Траньков. Как он признался Лайфу, тренировать ему ещё сложно, иногда легче просто показать. Но пока пару сопровождает и предыдущая наставница, прославленная Нина Мозер. По словам Транькова, консультировать она будет ребят и в России, а задача — чисто прокатиться и улучшить "ощущение музыки и хореографию". У самого Максима, кстати, сейчас битва в соцсетях с фанатами Загитовой. Тем не понравилось, что экс-фигурист признал, что на Олимпиаде все спортсмены болели за Медведеву. Теперь "инстаграм" Транькова атакуют оскорблениями.

Возможные соперники наших — итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, но вряд ли по баллам они будут близко. Также следует выделить австралийскую пару, в которой выступает экс-россиянка Екатерина Александровская. Она долгое время не могла найти себе партнёра в России, но теперь катается с Харли Уиндзором и австралийским паспортом в кармане.

Женщины

Наши: Алина Загитова, Полина Цурская, Софья Самодурова

Наконец, гвоздь программы. Алина Загитова после не лучшего проката в Финляндии возвращается в Москву. Вчера на тренировке она улыбалась, напряжённой не выглядела. Но один каскад всё же сорвала. Тем не менее, если она избавится от давления трибун, проблем быть не должно. Даже без всяких падений Загитова наверняка попадёт в тройку и отберётся на финал Гран-при. А вот если упадёт — соперницы будут тут как тут. Среди них — и японки во главе с Ямаситой, которая стала второй в Канаде, и казахстанка Турсынбаева, вернувшаяся в это межсезонье от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе. И россиянки — Полина Цурская и Софья Самодурова, которые также способны подняться на пьедестал. При этом комментировать соревнования будет Елизавета Туктамышева. Но не женские, а парные и мужские.

В общем — в "Мегаспорте" в ближайшие два дня будет очень жарко.