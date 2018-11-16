Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на Гран-при в Москве

Вслед за короткой программой у мужчин на российском льду в "Мегаспорте" выступили танцоры.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин уверенно лидируют после ритм-танца на этапе серии Гран-при в Москве. Судьи им поставили 74,49 балла. Вторыми стали американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (69,01), а замыкают тройку лидеров испанские танцоры Сара Уртадо и Кирилл Халявин (66,40).

Софья Евдокимова и Егор Базин стали шестыми (64,05), а другой российский дуэт — Аннабель Морозова и Андрей Багин — пока идёт на последнем месте (51,69).

Ранее японец Юдзуру Ханю установил мировой рекорд в короткой программе.

Следом состоятся выступления спортивных пар и женщин.