Ханю выиграл короткую программу на Гран-при России, Коляда — восьмой

В Москве в "Мегаспорте" стартовал пятый этап серии Гран-при. Первыми свои короткие программы представили мужчины.

Ожидаемо лидером в короткой программе стал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Японец блестяще откатал свой номер и заслуженно получил высокую оценку — 110,53 балла. Более того, этот результат является новым мировым рекордом.

Второе место занял Морис Квителашвили из Грузии (89,94), а замкнул тройку лидеров Александр Майоров, представляющий Швецию (82,23).

Россиянин Михаил Коляда получил низкую оценку (69,10) из-за нескольких помарок. Сегодня он лишь восьмой. За ним расположился Артур Дмитриев с 67,58 балла. Андрей Лазукин, который в последний момент заменил травмированного Алексея Ерохова, совершил ошибки и в итоге занял предпоследнее место (62,45).

Свои произвольные программы мужчины продемонстрируют завтра, 17 ноября. А сегодня также состоятся выступления танцоров на льду, спортивных пар и женщин.

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