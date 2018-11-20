Мороз и олени у стадиона. Чем встретила сборную России Швеция

Корреспондент Лайфа рассказывает о том, чем живёт Стокгольм в преддверии решающего матча Лиги наций Швеция — Россия.

Сегодняшний матч сборной России в Швеции по-своему необычный. Возможно, впервые в истории уже в начале отборочного цикла спустя полгода после большого турнира играется матч со статусом финала. Понятно, что будет ещё квалификация на Евро-2020. Но если в ней что-то пойдёт не так — то проигравшая Лигу наций сборная будет долго вспоминать сегодняшний вечер. В любом случае это гораздо интереснее, чем смотреть два года отборочных игр, в том числе с условной Андоррой. Так что империя Черчесова как появилась неожиданно — буквально за пару матчей чемпионата мира, так и погаснуть может совершенно внезапно. Ведь после двух побед и ничьей мы, казалось, были в шаге от выигрыша группы. В свою очередь, волевые шведы решили продлить борьбу.

Швеция удивляет сразу — с аэропорта. Аэропорт Арланда — настоящий образец того, как надо знакомить туриста с достопримечательностями ещё на подступе к городу. Гостей, в том числе и сборную России, приветствовали баннеры "Столица Скандинавии" и "Добро пожаловать в мой родной город" — с портретом Йона Гвидетти, игрока сборной. Мини-музей у стойки информации, сотни буклетов про все музеи, выставки и заведения от рок-клубов до бара изо льда, в котором постоянно поддерживается температура –5 градусов (вход — около 1000 рублей, и это ещё дёшево).

Ну а первыми людьми, с которыми довелось в аэропорту поговорить, оказались живущие в Швеции сербы. В сегодняшнем матче пообещали болеть за Россию, "а как по-другому?"

Стадион "Френдс-арена", на котором эта самая игра пройдёт, находится в коммуне Сольна. Это не пригород Стокгольма, но уже и не центр. Что-то похожее на микс Лосиного Острова и "Москвы-Сити". По одну сторону от железной дороги и шоссе — лесопарк, по другую — отель-небоскрёб и стеклянные торгово-офисные центры.

Знаменитая шведская логистика дала сбой уже вначале — в поисках входа вокруг огромного сооружения всё росла и росла толпа российских журналистов. Когда собралось уже человек десять, оказалось, что вход для медиа — через ворота. За ними стоянка для грузовиков и экологичная помойка. Роли это не играет, но всё-таки необычно на фоне ультрасовременных российских стадионов чемпионата мира, где всё пестрит указателями.

Шведский стадион — тоже красавец, поле отлично видно практически с любого ракурса. Как и на арене "Санкт-Петербург", здесь также есть крыша, но погода сейчас в Стокгольме сухая, вечером ожидается около –2 градусов. Станислав Черчесов вчера заявил, что, будет ли она закрыта, ему совершенно всё равно. По последней информации, играть будут всё-таки под крышей.

В остальном скандинавских урбанистов обвинить не в чем — путь к центру Стокгольма указатели подсказывают каждые 500 метров дороги. Правда, чаще для велосипедов — пешеходу иногда приходится пробираться окольными путями.

Со стадиона к центру можно срезать через лесопарк. Ничего особенного, обычная лесополоса у шоссе, идущего в аэропорт. С берёзками и соснами, редкими деревянными домиками. Отличить от условного парка "Кузьминки" в Москве непросто. Людей там немного, зато можно встретить оленя. И это всё буквально в паре-тройке километров от центра города и недалеко от стадиона! В общем, если в Германии на поле выбегал болельщик с российским флагом, то сегодня вечером на газоне вполне возможно появление настоящего оленя.

Русская речь, кстати, в Стокгольме слышна, но это местные или туристы. Основной наплыв болельщиков ожидается сегодня ближе к вечеру. Главное — чтобы они наплыли не зря. Сегодня — главный тест для сборной Черчесова после чемпионата мира.

Швеция — Россия

Сольна, "Френдс-арена". 20 ноября, 22:45 мск.

Швеция и Россия — футбольные близнецы. Кто выиграет группу Лиги наций?