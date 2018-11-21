"Вот и сказочке конец". Реакция Сети на проигрыш сборной России

На удивление, большинство не стало жёстко критиковать российскую сборную за поражение. Всё-таки команда играла без своих ключевых игроков, которых сразили травмы. И все это понимали.
Все нормально. Пока в нашей сборной есть незаменимые. Создадим настоящую конкуренцию - будем смотреть выше. Пока мы во втором дивизионе и во второй корзине Европы. И на следующий ЧМ будет сложно попасть— Дмитрий Дерунец (@DDerunets) 20 ноября 2018 г.
Читаемое поражение сборной. Лидеры все не в форме и с травмами а на трёх опорниках со Швецией далеко не уедешь. Креатива ноль— Proud to be a FCLM (@Al_GrandiGunner) 20 ноября 2018 г.
Тяжело отходим от ЧМ и ещё тяжелее принимаем новую действительность. И мало кто вспоминает, что поколение сейчас весьма скудное. Спасибо @TeamRussia за этот год!— Andrey Bodrov (@andrey_bodrov) 20 ноября 2018 г.
Этот матч стал последним для сборной в 2018 году, поэтому многие решили поблагодарить команду за незабываемые моменты на ЧМ.
Спасибо!Был тяжелый год#Россия #СборнаяРоссии— Андрей Юрич ⚽️ (@Andrey_sawa) 20 ноября 2018 г.
Команда есть, а Победы ещё будут ⚽️ pic.twitter.com/mESCXPRTap
Но про "сказочке конец" всё же вспомнили...
Ладно, вот и сказочке конец. Возвращаемся в режим до ЧМ.— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 20 ноября 2018 г.
Однако без шуток не обошлось. Уже традиционно больше всего досталось нападающему "Зенита" Антону Заболотному.
Заболотный вышел и сразу гол. Ну гений же— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 20 ноября 2018 г.
Изи катка! pic.twitter.com/CBLs8xujro— #ВГИК (@vgikofficial) 20 ноября 2018 г.
Также многие задавались вопросом, почему на поле не вышел Фёдор Чалов, который сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата России. Ему даже предложили сменить гражданство и выступать за сборную Белоруссии.
На месте Чалова уехал бы играть за сборную Белоруссии— #ВГИК (@vgikofficial) 20 ноября 2018 г.
#ШвецияРоссия— Адмирал Дно (@Kuro_6996) 20 ноября 2018 г.
У нас есть креативные Миранчуки и быстрый Чалов
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ВЫПУСКАТЬ МЫ ИХ КОНЕЧНО НЕ БУДЕМ pic.twitter.com/OQIR4PVgA7
Федя Чалов в фильме... pic.twitter.com/guIIS5t2tZ— Roman Yakovlev (@yakovlevrr) 20 ноября 2018 г.
В Сети также высказалась и сама сборная России.
— Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня порадовать болельщиков. Надеемся, что отбор на Евро окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьёмся новых важных побед, — говорится в сообщении сборной.
Друзья!— Сборная России (@TeamRussia) 20 ноября 2018 г.
Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на ЕВРО окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед.
Спасибо вам, вы - лучшие болельщики! pic.twitter.com/iXL0tFg77e
Ну и ладно. Россия проиграла Швеции и завершила первую Лигу наций ни с чем
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