"Вот и сказочке конец". Реакция Сети на проигрыш сборной России

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"Вот и сказочке конец". Реакция Сети на проигрыш сборной России

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф 

Подопечные Станислава Черчесова уступили шведам (0:2) в решающем матче Лиги наций. В социальных сетях по-разному отнеслись к результату.

На удивление, большинство не стало жёстко критиковать российскую сборную за поражение. Всё-таки команда играла без своих ключевых игроков, которых сразили травмы. И все это понимали.

Этот матч стал последним для сборной в 2018 году, поэтому многие решили поблагодарить команду за незабываемые моменты на ЧМ.

Но про "сказочке конец" всё же вспомнили...

Однако без шуток не обошлось. Уже традиционно больше всего досталось нападающему "Зенита" Антону Заболотному.

Также многие задавались вопросом, почему на поле не вышел Фёдор Чалов, который сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата России. Ему даже предложили сменить гражданство и выступать за сборную Белоруссии.

В Сети также высказалась и сама сборная России.

— Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня порадовать болельщиков. Надеемся, что отбор на Евро окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьёмся новых важных побед, — говорится в сообщении сборной.

Ну и ладно. Россия проиграла Швеции и завершила первую Лигу наций ни с чем

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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