"Вот и сказочке конец". Реакция Сети на проигрыш сборной России

Подопечные Станислава Черчесова уступили шведам (0:2) в решающем матче Лиги наций. В социальных сетях по-разному отнеслись к результату.

На удивление, большинство не стало жёстко критиковать российскую сборную за поражение. Всё-таки команда играла без своих ключевых игроков, которых сразили травмы. И все это понимали.

Все нормально. Пока в нашей сборной есть незаменимые. Создадим настоящую конкуренцию - будем смотреть выше. Пока мы во втором дивизионе и во второй корзине Европы. И на следующий ЧМ будет сложно попасть — Дмитрий Дерунец (@DDerunets) 20 ноября 2018 г.

Читаемое поражение сборной. Лидеры все не в форме и с травмами а на трёх опорниках со Швецией далеко не уедешь. Креатива ноль — Proud to be a FCLM (@Al_GrandiGunner) 20 ноября 2018 г.

Тяжело отходим от ЧМ и ещё тяжелее принимаем новую действительность. И мало кто вспоминает, что поколение сейчас весьма скудное. Спасибо @TeamRussia за этот год! — Andrey Bodrov (@andrey_bodrov) 20 ноября 2018 г.

Этот матч стал последним для сборной в 2018 году, поэтому многие решили поблагодарить команду за незабываемые моменты на ЧМ.

Но про "сказочке конец" всё же вспомнили...

Ладно, вот и сказочке конец. Возвращаемся в режим до ЧМ. — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 20 ноября 2018 г.

Однако без шуток не обошлось. Уже традиционно больше всего досталось нападающему "Зенита" Антону Заболотному.

Заболотный вышел и сразу гол. Ну гений же — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 20 ноября 2018 г.

Также многие задавались вопросом, почему на поле не вышел Фёдор Чалов, который сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата России. Ему даже предложили сменить гражданство и выступать за сборную Белоруссии.

На месте Чалова уехал бы играть за сборную Белоруссии — #ВГИК (@vgikofficial) 20 ноября 2018 г.

#ШвецияРоссия

У нас есть креативные Миранчуки и быстрый Чалов

@

ВЫПУСКАТЬ МЫ ИХ КОНЕЧНО НЕ БУДЕМ pic.twitter.com/OQIR4PVgA7 — Адмирал Дно (@Kuro_6996) 20 ноября 2018 г.

В Сети также высказалась и сама сборная России.

— Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня порадовать болельщиков. Надеемся, что отбор на Евро окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьёмся новых важных побед, — говорится в сообщении сборной.

Друзья!

Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на ЕВРО окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед.

Спасибо вам, вы - лучшие болельщики! pic.twitter.com/iXL0tFg77e — Сборная России (@TeamRussia) 20 ноября 2018 г.

Ну и ладно. Россия проиграла Швеции и завершила первую Лигу наций ни с чем