"Спасибо, что тратите на нас свои нервы и здоровье". Дзюба обратился к фанатам

Читайте также

"Спасибо, что тратите на нас свои нервы и здоровье". Дзюба обратился к фанатам

9
Видеообращение для российских болельщиков от лидера сборной опубликовали в "твиттере" команды.

Нападающий Артём Дзюба после последнего матча сборной России в этом году поблагодарил всех за поддержку.

— Чисто человеческое спасибо вам за то, что поддерживаете нас, тратите своё здоровье, нервы и время. Мы вас всегда стараемся радовать. Очень тепло от вашей поддержки было на чемпионате мира. Мы все вместе объединились ради одной цели. Нам безумно приятно смотреть, как страна переживает за нас и радуется победам. Простите нас, если мы где-то показываем не те результаты, которые вы от нас ждёте. Мы стараемся и сражаемся до конца. Пусть и не всегда получается! Безразличных в команде нет, а это главное, — сказал Дзюба.

Напомним, что проигрышем от Швеции в Лиге наций подопечные Станислава Черчесова завершили этот яркий на события год. Следующим турниром для сборной станет отбор на чемпионат Европы-2020.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×